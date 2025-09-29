दिल्ली की लव कुश रामलीला में Bobby Deol की एंट्री, दशहरे के दिन करेंगे रावण का वध

Bobby Deol To Play Ravan Vadh Role: दिल्ली की मशहूीर लव कुश रामलीला में दशहरे के दिन लाल किला मैदान में असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक रावण वध बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता बॉबी देओल द्वारा किया जाएगा.

Bobby Deol To Play Ravan Vadh Role Lal Kila Ramleela: दिल्ली की मशहूीर लव कुश रामलीला हर बार की तरह इस बार भी काफी चर्चा में है. हाल ही में इस रामलीला में पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल निभाने को मिला था. हालांकि विवाद के बाद उनका नाम हटा दिया गया. अब एक और खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि दशहरे के दिन लाल किला मैदान में असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक रावण वध बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता बॉबी देओल द्वारा किया जाएगा. रामलीला समिति का मानना है कि बॉबी देओल का इस ऐतिहासिक मंच पर आना रामलीला को और भी भव्य और यादगार बना देगा...

रावण का वध करेंगे Bobby Deol

लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार के मुताबिक जब बॉबी देओल को दशहरे पर रावण वध करने का आमंत्रण दिया गया, तो उन्होंने इसे पूरे उत्साह के साथ स्वीकार कर लिया. बॉबी देओल फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा सितारों में से हैं, जिन्होंने करियर के तीन दशक पूरे किए हैं और अभी भी एक्टिव हैं. बॉलीवुड, के अलावा साउथ में भी उनका चार्म देखने को मिल रहा है. ऐसे में इस साल बॉबी देओल को इसके लिए चुना गया है.

एक्साइटिड हुए फैंस

बता दें कि दशहरे की इस संध्या को देखने के लिए राजधानी समेत देशभर से लाखों दर्शक लाल किले पर जुटते हैं, ऐसे में इस बार बॉबी देओल की मौजूदगी से कार्यक्रम की शोभा और बढ़ जाएगी और रामलीला और भी भव्य और यादगार बन जाएगा.

अजय देवगन-करीना कपूर थे पिछले साल के गेस्ट

बता दें कि पिछले साल दिवाली के मौके पर रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम 3 रिलीज हुई थी और इस मौके पर फिल्म की स्टारकास्ट दिल्ली पहुंची थीं. पिछले साल अजय देवगन, रोहित शेट्टी से लेकर करीना कपूर दिल्ली की रामलीला में गेस्ट के रूप में आए थे.

