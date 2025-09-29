झारखंड का वो टीचर जो पैरों से सॉल्व करता है मैथ्स के सवाल, विकलांगता को यूं बनाई अपनी ताकत!
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां लोग जीते हैं सबसे शानदार जिंदगी
Dussehra 2025 Shami Ke Upay: दशहरे पर शमी के पत्तों की पूजा क्यों है खास, जानें इसके पीछे की वजह
Numerology: 1 नंबर के कंजूस होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनकी मेहनत के आगे किसी का टिक पाना है मुश्किल!
मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने के फैसले पर संजय राउत ने BCCI को घेरा- 15 दिन पहले तो हाथ भी मिलाया, फोटो भी खिंचाई
किडनी को डैमेज करने के साथ ही बीपी और ब्लड शुगर हाई कर सकते हैं ये फूड्स, आज ही डाइट से कर दें बाहर
BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: स्टाफ नर्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड bfuhs.ac.in पर जारी, यहां से करें चेक
दिल्ली की लव कुश रामलीला में Bobby Deol की एंट्री, दशहरे के दिन करेंगे रावण का वध
Dussehra School Holiday: 1 या 2 अक्टूबर कब रहेगी दशहरे की छुट्टी? इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
भारत
Bobby Deol To Play Ravan Vadh Role: दिल्ली की मशहूीर लव कुश रामलीला में दशहरे के दिन लाल किला मैदान में असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक रावण वध बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता बॉबी देओल द्वारा किया जाएगा.
Bobby Deol To Play Ravan Vadh Role Lal Kila Ramleela: दिल्ली की मशहूीर लव कुश रामलीला हर बार की तरह इस बार भी काफी चर्चा में है. हाल ही में इस रामलीला में पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल निभाने को मिला था. हालांकि विवाद के बाद उनका नाम हटा दिया गया. अब एक और खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि दशहरे के दिन लाल किला मैदान में असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक रावण वध बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता बॉबी देओल द्वारा किया जाएगा. रामलीला समिति का मानना है कि बॉबी देओल का इस ऐतिहासिक मंच पर आना रामलीला को और भी भव्य और यादगार बना देगा...
लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार के मुताबिक जब बॉबी देओल को दशहरे पर रावण वध करने का आमंत्रण दिया गया, तो उन्होंने इसे पूरे उत्साह के साथ स्वीकार कर लिया. बॉबी देओल फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा सितारों में से हैं, जिन्होंने करियर के तीन दशक पूरे किए हैं और अभी भी एक्टिव हैं. बॉलीवुड, के अलावा साउथ में भी उनका चार्म देखने को मिल रहा है. ऐसे में इस साल बॉबी देओल को इसके लिए चुना गया है.
यह भी पढ़ें: Ravana Dahan and Ramlila: दशहरे पर रावण दहन देखने की है प्लानिंग तो दिल्ली की इन जगहों की रामलीला जरूर देंखें
एक्साइटिड हुए फैंस
बता दें कि दशहरे की इस संध्या को देखने के लिए राजधानी समेत देशभर से लाखों दर्शक लाल किले पर जुटते हैं, ऐसे में इस बार बॉबी देओल की मौजूदगी से कार्यक्रम की शोभा और बढ़ जाएगी और रामलीला और भी भव्य और यादगार बन जाएगा.
अजय देवगन-करीना कपूर थे पिछले साल के गेस्ट
बता दें कि पिछले साल दिवाली के मौके पर रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम 3 रिलीज हुई थी और इस मौके पर फिल्म की स्टारकास्ट दिल्ली पहुंची थीं. पिछले साल अजय देवगन, रोहित शेट्टी से लेकर करीना कपूर दिल्ली की रामलीला में गेस्ट के रूप में आए थे.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से