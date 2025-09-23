एयर इंडिया दुर्घटना के लिए पायलट की गलती को जिम्मेदार ठहराना गैरजिम्मेदाराना, SC ने AAIB को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना पर अहम टिप्पणी की है. उसने पायलट की गलती बताने वाली AAIB रिपोर्ट की आलोचना की है और इसे गैर-ज़िम्मेदाराना बताया है और केंद्र को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 22 सितंबर को अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर दायर एक याचिका पर सुनवाई की. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने हवाई दुर्घटनाओं की जाँच कर रही एजेंसी, विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (एएआईबी) को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने प्रारंभिक रिपोर्ट, जिसमें पायलट की गलती को कारण बताया गया था, को "चुनिंदा" तरीके से जारी करने के लिए ब्यूरो को "गैर-ज़िम्मेदाराना" बताया. अदालत ने कहा कि पूरी जाँच पूरी होने से पहले ऐसी जानकारी जारी करने से जनता में गलत धारणा बनने की संभावना है.



एनजीओ की याचिका पर अदालत के आदेश

यह याचिका सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन नामक एक गैर-लाभकारी संस्था द्वारा दायर की गई थी. पूर्व पायलट अमित सिंह के नेतृत्व वाले इस एनजीओ ने अदालत की निगरानी में एक स्वतंत्र जाँच की माँग की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट 2017 के हवाई दुर्घटना जाँच नियमों के विरुद्ध है और इसमें संपूर्ण तथ्यात्मक आँकड़े प्रकट करने के अपने दायित्व का पालन नहीं किया गया है.

अदालत ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस जारी किए. पीठ ने विशेषज्ञों द्वारा निष्पक्ष, त्वरित और निष्पक्ष जाँच की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. अदालत ने कहा, "ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए. रिपोर्ट पूरी होने तक गोपनीय रखी जानी चाहिए."

एएआईबी रिपोर्ट में त्रुटियां और विसंगतियां

एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ान भरने के तीन सेकंड के भीतर ही ईंधन नियंत्रण स्विच 'कट ऑफ' स्थिति में आ गए, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए. कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर में एक पायलट का यह पूछना भी रिकॉर्ड हुआ कि "आप क्यों रुके?" और दूसरे पायलट का जवाब था, "मैंने नहीं रोका." रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि यह जानबूझकर किया गया था या तकनीकी त्रुटि थी.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जाँच दल के गठन पर आपत्ति जताई. उन्होंने तर्क दिया कि पाँच सदस्यीय दल में केवल तीन डीजीसीए अधिकारी मौजूद होने के कारण हितों का टकराव हो रहा है. इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की, "यह सोचना गलत है कि दल में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति का मतलब पक्षपात है."

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि डिजिटल फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR) का पूरा रीडआउट, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) की पूरी ट्रांसक्रिप्ट (टाइमस्टैम्प सहित), और इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट फ़ॉल्ट रिकॉर्डिंग (EAFR) डेटा को छुपाया गया. इसके बजाय, यह तर्क दिया गया कि रिपोर्ट में कॉकपिट की बातचीत का केवल एक हिस्सा ही शामिल किया गया था, जिससे पायलट की गलती से ध्यान भटक गया.

अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना का प्रभाव

12 जून 2025 को हुई इस दुर्घटना में, एयर इंडिया का बोइंग 787-8 (उड़ान AI171) लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद अहमदाबाद के एक मेडिकल हॉस्टल परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में 265 लोग मारे गए. इनमें 241 यात्री, 12 चालक दल के सदस्य और 19 ज़मीन पर मौजूद लोग शामिल थे. मृतकों में 169 भारतीय, 52 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 12 चालक दल के सदस्य शामिल थे.

इस दुर्घटना में केवल एक व्यक्ति ही जीवित बचा. विश्वेश कुमार रमेश नाम का एक ब्रिटिश यात्री इस दुर्घटना में बाल-बाल बच गया. एनजीओ ने याचिका में तर्क दिया, "यह सिर्फ़ एक दुर्घटना का मामला नहीं है. विमानन में जनता का विश्वास बनाए रखना भी ज़रूरी है. चुनिंदा या आंशिक जाँच से जनता का विश्वास कम होगा. इससे भविष्य में लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है."

