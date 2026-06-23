FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कांग्रेस फैला रही भ्रम... CM मोहन यादव पर लगे आरोप को BJP ने नकारा, कहा- इस षडयंत्र को माफ नहीं करेगी जनता 

कांग्रेस फैला रही भ्रम... CM मोहन यादव पर लगे आरोप को BJP ने नकारा, कहा- इस षडयंत्र को माफ नहीं करेगी जनता

एक से ज्यादा वोटर ID कार्ड रखने के आरोप में जेल जाएंगे प्रकाश राज? कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

एक से ज्यादा वोटर ID कार्ड रखने के आरोप में जेल जाएंगे प्रकाश राज? कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उठाए सवाल, शोएब अख्तर ने कई मुद्दों पर की चर्चा

वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उठाए सवाल, शोएब अख्तर ने कई मुद्दों पर की चर्चा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कांग्रेस फैला रही भ्रम... CM मोहन यादव पर लगे आरोप को BJP ने नकारा, कहा- इस षडयंत्र को माफ नहीं करेगी जनता 

Madhya Pradesh News: भारतीय जनता पार्टी BJP की प्रदेश इकाई ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है. पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस भ्रम की स्थिति निर्मित कर रही है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 24, 2026, 12:46 AM IST

कांग्रेस फैला रही भ्रम... CM मोहन यादव पर लगे आरोप को BJP ने नकारा, कहा- इस षडयंत्र को माफ नहीं करेगी जनता 

MP CM Mohan Yadav 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

CM Mohan Yadav Land Controversy: भारतीय जनता पार्टी BJP की प्रदेश इकाई ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है. पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस भ्रम की स्थिति निर्मित कर रही है. प्रदेश की जनता कांग्रेस के षडयंत्र को बर्दाश्त नहीं करेगी. पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लोकप्रिय नेता हैं और प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में दिन-रात काम कर रहे हैं.  BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि उनके परिवार का किसी भी अवैध जमीन सौदे से कोई लेना-देना नहीं है. 

BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल  ने क्या कहा? 

BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर जो आरोप लगाया गया, वो पूरी तरह गलत है. कांग्रेस और उनके नेताओं द्वारा भ्रम की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है. मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है. मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा साल 2023 में जो नामांकन दाखिल किया गया उसके मुताबिक उस वक्त उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, वो साल 2026 में भी उतनी ही है. उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ.

उन्होंने कहा कि एक सिद्धि विनायक कंपनी, जिसका आरोप में जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घटकर मात्र 65 एकड़ रह गई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साल 2017 में इसके डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था.  

यह भी पढ़ें: किसानों को मिलेगा जीरो ब्याज पर लोन, स्कूल होंगे अपग्रेड, CM मोहन यादव ने कैबिनेट में लिए ये अहम फैसले

मुख्यमंत्री और उनके परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं 

प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के बेटे वैभव के पास भी 2023 से पहले जो 16 एकड़ जमीन थी, उसमें डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आया. ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने से पहले की थी. उनकी बहू शालिनी यादव द्वारा 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो मास्टर प्लान एरिया के बाहर की थी. आरोपों में जिन रिश्तेदारों का जिक्र किया गया है, वो पूरी तरह से गलत है. मुख्यमंत्री और उनके परिवार का उससे कोई लेना देना नहीं है. उनके रिश्तेदारों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है. उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में यह आया है कि रिश्तेदारों पर भी जो आरोप लगाए गए, उसमें भी दिए गए तथ्य गलत हैं. मुझे बताया गया है कि ये रिश्तेदार भी अपनी बात कहेंगे और कार्रवाई करेंगे. 

पिछड़े वर्ग का नेतृत्व बर्दाश्त नहीं करती कांग्रेस

प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं. इस प्रदेश को विकसित बना रहे हैं. चाहे किसानों की बात करें, चाहे उद्योगों के विकास की बात करें, सीएम डॉ. यादव इस प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं. उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी षडयंत्र रच रही है. मैं कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब-जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, या मोहन यादव हों, कांग्रेस ने उनके खिलाफ षडयंत्र करके , उनको कमजोर करने का काम किया है.

समाज के ठेकेदार, जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षडयंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री कमजोर करने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी सख्ती के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं. कांग्रेसी कामों में उन्हें पीछे नहीं कर सके तो इस तरह का षडयंत्र कर रहे हैं. इसे प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement