Viral Video: नांदेड़ के जिस अस्पताल में 48 घंटे में मरे 31 लोग, वहां पहुंचकर BJP सांसद ने डीन से साफ कराया टॉयलेट

डीएनए हिंदी: Maharashtra News- महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक अस्पताल में 48 घंटे के अंदर 31 मरीजों की मौत के कारण मचे हंगामे के बीच भाजपा सांसद हेमंत पाटिल मंगलवार को वहां पहुंचे. भाजपा सांसद विष्णुपुरी स्थित इस अस्पताल के टॉयलेट्स की बेहद गंदी हालत देखकर भड़क गए. उन्होंने मरीजों की मौत का एक बड़ा कारण साफ सफाई की कमी को भी बताया. सांसद ने डीन डॉक्टर को बुलाकर उन्होंने जमकर डांट लगाई और उनके हाथ में झाड़ू थमा दी. सांसद ने डीन को टॉयलेट की गंदगी साफ करने के लिए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फोटो और वीडियो में डीन हाथ में झाड़ू लेकर गंदे टॉयलेट साफ करते हुए, जबकि सांसद खुद हाथ में पाइप लेकर गंदगी पर पानी फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान अस्पताल का अन्य स्टाफ भी सांसद के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है. सांसद ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कई वार्डो के टॉयलेट बंद मिलने पर भी नाराजगी जताई है.

31 की मौत, 70 से ज्यादा की हालत अब भी गंभीर

नांदेड़ के विष्णुपुरी स्थित शंकरराव चव्हाण सरकारी अस्पताल में भर्ती 31 मरीजों की 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच मौत होने से हंगामा मचा हुआ है. मरने वाले मरीजों में 12 नवजात शिशु भी शामिल हैं. सोमवार को ही 24 मरीजों की मौत हुई है. अस्पताल में भर्ती 70 से ज्यादा मरीजों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है. मरीजों की मौत के लिए दवाइयों की कमी होने का दावा किया जा रहा है. हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इससे इंकार किया है. प्रबंधन ने बयान में कहा है कि मरने वालों में 5 पुरुष और 7 महिला मरीज अपनी 'आखिरी स्टेज' पर अस्पताल में भर्ती कराए गए थे. उधर, इतनी बड़ी संख्या में मरीजों की मौत के कारण विपक्षी दल सत्ताधारी भाजपा, शिवसेना (शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) गुट पर हमलावर हैं. इसी कारण मंगलवार को भाजपा सांसद हेमंत पाटिल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे.

पाटिल ने कहा, अस्पताल स्टाफ के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए हत्या की एफआईआर

सांसद हेमंत पाटिल अस्पताल का निरीक्षण करने के दौरान बेहद गंदे टॉयलेट देखकर भड़क गए. उन्होंने कहा कि मरीजों की मौत इतनी गंदगी के कारण भी हो रही है. उन्होंने मौत के लिए हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी जिम्मेदार ठहराए जाने की मांग की और कहा कि सभी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए. गुस्साए सांसद ने तत्काल अस्पताल के डीन डॉ. श्यामराव वाकोडे को वहां बुलवाया. उन्हें खरीखोटी सुनाई और हाथ में झाड़ू थमाकर टॉयलेट की सफाई पर लगा दिया. खुद सांसद गंदगी के ऊपर पाइप से पानी फेंकने लगे. सांसद ने टॉयलेट्स में उपकरण टूटे होने को लेकर भी नाराजगी जताई. इसके बाद उन्होंने डीन के ऑफिस के रजिस्टर की भी जांच की.

#Hingoli MP Hemant Patil got the dirty toilet of the hospital cleaned by Dr. Shyamrao Wakode, the dean of the hospital in Nanded where the patients died.#Nanded pic.twitter.com/PMyfr0P88s