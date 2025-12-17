बंगाल चुनाव से पहले SIR पर BJP ने कहा ऐसा, बेचैन नजर आ रही हैं ममता बनर्जी 

भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है. इससे पहले विवादित SIR प्रक्रिया में 58 लाख से ज़्यादा वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए पहचाना गया था. माना जा रहा है कि इससे ममता बनर्जी अपने पॉलिटिकल भविष्य को लेकर बहुत परेशान हैं.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ने राज्य की वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियों का खुलासा किया है, ताकि ममता बनर्जी सत्ता में बनी रहें और यह अभ्यास राज्य में उनके शासन को खत्म कर देगा. SIR के बाद पश्चिम बंगाल की चुनावी लिस्ट से हटाए जाने वाले नामों पर प्रतिक्रिया देते हुए, BJP नेता अमित मालवीय ने X पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस प्रक्रिया से पता चला है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता ममता बनर्जी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के नाम पर डाले गए वोटों के कारण सत्ता में बनी हुई हैं.

अपने ट्वीट में मालवीय ने इस बात का जिक्र किया है कि पश्चिम बंगाल की चुनावी लिस्ट से हटाए गए 58 लाख नामों की पहली लिस्ट से कोलकाता क्षेत्र से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का पता चला है, यह वह क्षेत्र है जिसने पारंपरिक रूप से TMC को 'वोट' दिया है.

मालवीय ने कहा कि, 'इससे साफ होता है कि पिछले समय में सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए गैर-मौजूद, दूसरी जगह के, मृत और डुप्लीकेट वोटर एंट्री का कैसे फायदा उठाया गया था. अब वह रास्ता बंद हो गया है. इस बार असली वोटर पश्चिम बंगाल का भविष्य तय करेंगे, और वे ममता बनर्जी के कमजोर शासन को खत्म करने के लिए वोट देंगे.'

मालवीय ने आगे कहा कि लगभग 30 लाख ऐसी एंट्री हैं जिनका पता नहीं चला है और 1.70 करोड़ अतिरिक्त नाम हैं जिन्हें साफ-साफ गड़बड़ियों को स्पष्ट करने के लिए नोटिस मिल सकते हैं.

मालवीय ने यह भी कहा कि, 'इन आंकड़ों को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकालना बिल्कुल सही होगा कि ममता बनर्जी अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के नाम पर डाले गए वोटों की वजह से सत्ता में बनी हुई हैं. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद यह सब बदल जाएगा.'

बताते चलें कि भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है. विवादित SIR प्रक्रिया के बाद 58 लाख से ज़्यादा वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए पहचाना गया है.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के साथ ही गिनती का चरण खत्म हो गया और दावों, आपत्तियों और सुनवाई का ज़्यादा मुश्किल काम शुरू हो गया. तीन चरणों वाली SIR प्रक्रिया का दूसरा हिस्सा फरवरी 2026 तक चलेगा. फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी, 2026 को बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले प्रकाशित की जाएगी.

आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 58,20,898 वोटरों के नाम हटाने के लिए पहचाने गए हैं, जिनमें लगभग 24,16,852 ऐसे वोटर शामिल हैं जिन्हें मृत घोषित किया गया है. इसके बाद 19,88,076 ऐसे वोटर हैं जो या तो स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं या माइग्रेट कर गए हैं.

इसके अलावा, 12,20,038 वोटरों को लापता के रूप में चिह्नित किया गया है, जबकि 1,38,328 नामों को डुप्लीकेट, गलत या फर्जी एंट्री के रूप में पहचाना गया है. 'अन्य कारणों' से 57,604 और नामों को हटाने का प्रस्ताव दिया गया है. हालांकि, जिन लोगों को बाहर किया गया है, वे सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 में अपना दावा जमा कर सकते हैं.

ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR अभ्यास का पुरजोर विरोध किया है, और बीजेपी और चुनाव आयोग पर विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में हेरफेर करने की साज़िश रचने का आरोप लगाया है.