Bihar Weather: 40°C गर्मी के बीच बारिश और वज्रपात मचाएगी तबाही, पटना-गया-अररिया समेत इन 13 जिलों में आंधी-तूफान का अलर्ट

Bihar Weather Update: बिहार में भीषण गर्मी और 40°C तापमान के बीच, IMD ने पटना, गया और दरभंगा सहित 13 जिलों में गरज-चमक, वज्रपात और 50 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है.

बिहार में इन दिनों मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है. एक तरफ राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर और पूर्वी बिहार में प्री-मानसून गतिविधियों के कारण आंधी-बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने आज राज्य के 13 प्रमुख जिलों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

बिहार के इन 13 जिलों में बिगड़ेगा मौसम

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, गोपालगंज, भोजपुर, बक्सर, सीवान और किशनगंज में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. विभाग ने इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात (बिजली गिरने) की चेतावनी दी है.

भीषण गर्मी की मार

बारिश की संभावनाओं के बावजूद बिहार के दक्षिण और पश्चिमी जिले जैसे कैमूर, रोहतास, बक्सर और औरंगाबाद में पारा 40°C के पार बना हुआ है. यहां उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. वहीं, उत्तर और पूर्वी बिहार के कुछ जिलों जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल में बादल छाए रहने से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे वहां के लोगों को गर्मी से राहत मिली है.

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों के नीचे या खुले मैदानों में न रहें और बिजली के खंभों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें. बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण अगले कुछ घंटों में मौसम में और भी बदलाव देखे जा सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से