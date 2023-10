Bihar Train Accident: दिल्ली से कामाख्या जाते समय डिरेल हुई नॉर्थ-ईस्ट एक्सप्रेस, बिहार के बक्सर में हुआ हादसा

North East Express Accident: बिहार के बक्सर जिले में ट्रेन के तीन कोच डिरेल होने की खबर है, जिनमें दो एसी कोच भी शामिल है. एक कोच पलट गया है, लेकिन अभी तक घायलों या मृतकों की पुष्ट संख्या नहीं पता चली है.

डीएनए हिंदी: Bihar News- बिहार के बक्सर जिले में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है. दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के तीन कोच बक्सर जिले में बुधवार देर रात पटरी से डिरेल हो गए हैं, जिनमें से एक कोच पलट गया है. PTI ने भारतीय रेलवे के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि हादसा बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ है. घायलों और मृतकों की संख्या की जानकारी अब तक नहीं मिली है.

PHOTO | Several coaches of 12506 Down North East Express derailed on the down line of Raghunathpur station in Bihar earlier today. More details are awaited. pic.twitter.com/LaKVJCXuo3 — Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2023

ANI ने भी रेलवे अधिकारी के हवाले से बताया है कि ट्रेन नंबर 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलकर असम के कामाख्या जा रही थी. इसी दौरान बुधवार देर रात करीब 9.35 बजे दानापुर डिविजन के रघुनाथपुर स्टेशन के करीब ट्रेन के कुछ कोच डिरेल हो गए हैं. अभी तक किसी के मरने की खबर नहीं है.

Bihar | 3 coaches of North East Superfast train derailed at Raghunathpur railway station in Buxar district. More details awaited: Railway official pic.twitter.com/0CDccaaU3a — ANI (@ANI) October 11, 2023

रेलवे ने जारी किए हैं हेल्पलाइन नंबर

उत्तर रेलवे ने इस हादसे में अपने परिजनों की जानकारी लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. पटना हेल्पलाइन नंबर- 9771449971, दानापुर- 8905697493, ARA- 8306182542, COMM Control- 7759070004 पर संपर्क किया जा सकता है.

"Kindly contact on these helpline numbers regarding the derailment of train no. 12506. Patna helpline:-9771449971; Danapur helpline:-8905697493; COMM Control:-7759070004; ARA helpline:-8306182542," posts Ministry of Railways @RailMinIndia. pic.twitter.com/HWivVc9JMk — Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2023

किसी के हताहत होने की खबर नहीं: रेलवे

रेलवे के PRO ECR के मुताबिक, घटनास्थल पर एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वेन रवाना कर दी गई है. साथ ही डॉक्टरों और सीनियर अफसरों की टीम भी मौके पर भेजी गई है. अब तक दुर्घटना में किसी के मरने की खबर नहीं मिली है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.