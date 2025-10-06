Add DNA as a Preferred Source
भारत

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम 4 बजे EC करेगा, छठ के बाद हो सकता है इलेक्शन

Bihar election date : चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे बहुचर्चित बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा. ससे पहले रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया, और उनसे छठ की तरह ही मतदान का जश्न मनाने को कहा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 06, 2025, 11:28 AM IST

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम 4 बजे EC करेगा, छठ के बाद हो सकता है इलेक्शन

बिहार चुनाव के तारीख की घोषणा आज शाम को होगी

Bihar Assembly Election Date announcement today: चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है. ज़्यादातर राजनीतिक दलों द्वारा एक या दो चरणों में चुनाव कराने की मांग के बाद बिहार में चुनाव कम चरणों में होंगे. इसके अलावा मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराए जाने की भी उम्मीद है. इससे पहले रविवार को, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद किया और उनसे छठ की तरह ही मतदान का उत्सव मनाने का आग्रह किया. 

इससे पहले रविवार को, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव 22 नवंबर से पहले करा लिए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. कुमार ने कहा, "हम भारत के मतदाताओं को बधाई देते हैं. सफल SIR प्रक्रिया के लिए आप सभी का धन्यवाद. मैं बिहार के सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व को उसी उत्साह से मनाएँ जैसे आप छठ मनाते हैं. सभी मतदान करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें."
 
चुनाव आयोग ने शनिवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और चुनावों से पहले सुझाव मांगे. इस बातचीत के दौरान, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को "लोकतंत्र की नींव" बताया और मतदान एवं मतगणना एजेंटों की नियुक्ति सहित चुनाव प्रक्रिया के हर चरण में उनकी सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया.

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के सफल समापन के लिए चुनाव आयोग का आभार व्यक्त किया. चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी की. बिहार एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने पर, आगामी चुनावों में 7.42 करोड़ मतदाता मतदान के पात्र पाए गए.

