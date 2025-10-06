Bihar Election 2025: तारीखों के ऐलान से पहले सभी पार्टियों के नेताओं ने कहा- हम तैयार हैं
This Week OTT Releases: 'एक्शन' से लेकर 'माइथोलॉजी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर दिखेगा बड़े सितारों का बड़ा धमाका
सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर SC ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन को जारी किया नोटिस, अब 14 अक्टूबर को होगी सुनवाई
भारत की कौन सी ट्रेन फ्री में खिलाती है खाना? 29 साल से चली आ रही यह इंसानियत की परंपरा
Stroke Risk: इस ब्लड ग्रुप वालों को 60 की उम्र से पहले स्ट्रोक का खतरा ज्यादा, ब्लड क्लॉटिंग रिस्क भी होता है हाई
दादाजी के जमाने की धाकड़ बाइक 'Yamaha Rajdoot' का कमबैक! 350cc इंजन, पावरफुल फीचर्स से देगी Royal Enfield को टक्कर?
Indian Navy का नया योद्धा एंड्रोथ समंदर में बढ़ाएगा भारत का दबदबा, एक झटके के तबाह होंगी चीन-पाक की पनडुब्बियां!
Karwa Chauth Before Marriage: क्या शादी से पहले लड़कियां रख सकती हैं करवा चौथ का व्रत, यहां जानें सही या गलत
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम 4 बजे EC करेगा, छठ के बाद हो सकता है इलेक्शन
डिजिटल डिटॉक्स से बैटरी सेवर तक, जानें हवाई जहाज के अलावा Flight Mode के ये 5 स्मार्ट इस्तेमाल
भारत
Bihar election date : चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे बहुचर्चित बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा. ससे पहले रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया, और उनसे छठ की तरह ही मतदान का जश्न मनाने को कहा.
Bihar Assembly Election Date announcement today: चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है. ज़्यादातर राजनीतिक दलों द्वारा एक या दो चरणों में चुनाव कराने की मांग के बाद बिहार में चुनाव कम चरणों में होंगे. इसके अलावा मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराए जाने की भी उम्मीद है. इससे पहले रविवार को, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद किया और उनसे छठ की तरह ही मतदान का उत्सव मनाने का आग्रह किया.
#ECI to hold a Press Conference at 4 pm today to announce the schedule for the Legislative Assembly Elections in #Bihar— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 6, 2025
In image: Media Invitation pic.twitter.com/iUcVymittF
इससे पहले रविवार को, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव 22 नवंबर से पहले करा लिए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. कुमार ने कहा, "हम भारत के मतदाताओं को बधाई देते हैं. सफल SIR प्रक्रिया के लिए आप सभी का धन्यवाद. मैं बिहार के सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व को उसी उत्साह से मनाएँ जैसे आप छठ मनाते हैं. सभी मतदान करें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें."
चुनाव आयोग ने शनिवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और चुनावों से पहले सुझाव मांगे. इस बातचीत के दौरान, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को "लोकतंत्र की नींव" बताया और मतदान एवं मतगणना एजेंटों की नियुक्ति सहित चुनाव प्रक्रिया के हर चरण में उनकी सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया.
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के सफल समापन के लिए चुनाव आयोग का आभार व्यक्त किया. चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी की. बिहार एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने पर, आगामी चुनावों में 7.42 करोड़ मतदाता मतदान के पात्र पाए गए.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से