Bihar Election 2025: राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें! चुनाव प्रसार रैली के दौरान मुजफ्फरपुर में केस दर्ज.. जानें पूरा मामला

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी और छठ पर्व पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज किया गया है. इस केस ने राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. आपको बता दें कि मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए अपने कुछ बयानों को लेकर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोक आस्था के महापर्व छठ पर की गई उनकी कथित अमर्यादित टिप्पणियों को लेकर मुजफ्फरपुर की एक अदालत में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराया गया है. यह मामला अब राजनीतिक विवाद बन गया है और बिहार की चुनावी सरगर्मी को और भी बढ़ा रहा है.

कोर्ट में दर्ज हुई शिकायत

यह कानूनी शिकायत मुजफ्फरपुर के जाने-माने अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) की कोर्ट में दायर की है. परिवाद दर्ज होने के बाद मुजफ्फरपुर कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है. अधिवक्ता ओझा ने शिकायत में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सकरा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया. आरोप के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा था कि "पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे."

छठ महापर्व पर 'ड्रामा' शब्द का इस्तेमाल

परिवाद में राहुल गांधी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया गया है. शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने छठ पर्व को लेकर कथित तौर पर "ड्रामा" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. शिकायतकर्ता सुधीर कुमार ओझा का आरोप है कि राहुल गांधी की छठ पर्व पर की गई टिप्पणी से करोड़ों हिंदुओं और बिहारवासियों की धार्मिक भावनाएँ बुरी तरह से आहत हुई हैं. छठ पर्व बिहार के लोगों के लिए आस्था और पवित्रता का प्रतीक है.

अगली सुनवाई की तारीख

अधिवक्ता ओझा ने इन कथित टिप्पणियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध बताया है. उन्होंने मुख्य रूप से धाराओं 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना), 356(2), 352, और 353 का उल्लेख किया है.

CJM कोर्ट ने इस परिवाद को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर, 2025 की तारीख तय की है. इस दिन कोर्ट आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा. इस मामले ने बिहार की राजनीति में गरमाहट ला दी है. कांग्रेस और महागठबंधन इसे राजनीतिक प्रतिशोध या बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं. वहीं, भाजपा और एनडीए इस मुद्दे को बिहार की अस्मिता और प्रधानमंत्री के सम्मान से जोड़कर चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.