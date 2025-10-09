चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन: AI जनरेटेड जानकारी के दुरुपयोग पर पार्टियों को दी चेतावनी

D-Company से मिली Rinku Singh को धमकी! मांगी गई 5 करोड़ रुपये की फिरौती, जानें क्या है पूरा मामला
भारत
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव और सात राज्यों के उपचुनाव की घोषणा के साथ 6 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को AI-जनरेटेड गलत और भ्रामक वीडियो का प्रचार में इस्तेमाल न करने की सख्त चेतावनी दी है.
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव और देश के सात राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही, संबंधित चुनावी प्रदेशों में 6 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इस बीच, चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी कर सभी राजनीतिक दलों के लिए एक सख्त चेतावनी भी जारी की है. चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक पार्टियों को जारी किए गए निर्देश में क्या कहा गया है, आइए हम आपको इस आर्टिकल में बताते हैं.
चुनाव आयोग का यह कदम डिजिटल प्रचार के बढ़ते चलन और AI के दुरुपयोग की संभावनाओं को देखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है.
