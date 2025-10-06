Add DNA as a Preferred Source
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में इन वोटर्स को मिलेगी घर से वोट डालने की सुविधा, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है. आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इस चुनाव में 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्ति घर से ही अपना वोट डाल सकेंगे...

Abhay Sharma

Updated : Oct 06, 2025, 05:22 PM IST

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में इन वोटर्स को मिलेगी घर से वोट डालने की सुविधा, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

bihar election 2025 date

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुका है. आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ.मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार बिहार इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट कर दी है. बता दें कि बिहार में चुनाव 2 चरण में होंगे. 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. 

इस चुनाव में 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्ति घर से ही अपना वोट डाल सकेंगे. इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष प्रबंध किए हैं.

12डी फॉर्म  

बता दें कि 'घर बैठे वोट' डालने की सुविधा का फायदा उठाने के लिए इच्छुक वोटर्स को पहले 12डी फॉर्म लेकर भरना होगा. इसके अलावा दिव्यांग लोगों (40 फीसदी से अधिक) को आवेदन के साथ अक्षमता से जुड़ा प्रमाणपत्र भी दाखिल करना होगा.

इसके बाद आवेदन करने के बाद बीएलओ संबंधित वोटर्स के घर से फॉर्म एकत्र करेगा और फिर चुनाव से जुड़ी टीम इन वोटर्स के घर पहुंचेगी और उनके वोट एकत्र करेगी. इसके लिए उन्हें चुनाव की अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर फॉर्म 12डी भरना होगा.

यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025 Dates: 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे बिहार के विधानसभा चुनाव, 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट

चुनाव की टीम घर आने को लेकर पहले वोटर को सूचित करेगी. बता दें कि इस वोटिंग प्रक्रिया के दौरान चुनाव टीम के साथ वीडियोग्राफर भी मौजूद होगा और  साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस भी उनके साथ चलेगी. यह एक वैकल्पिक सुविधा है और वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर भी जा सकते हैं. 

14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें से 203 सीटें सामान्य वर्ग, दो सीटें अनुसूचित जनजाति और 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. बिहार की सरकार इस बार 7.43 करोड़ वोटर्स चुनेंगे. इनमें 3.92 करोड़ वोटर पुरुष, 3.50 करोड़ वोटर्स महिलाएं और 1725 वोटर्स ट्रांसजेंडर्स हैं.

वहीं 7.2 लाख वोटर्स विकलांग हैं. इसके अलावा 4.04 लाख वोटर्स सीनियर सिटिजंस हैं. करीब 14 हजार वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है. साथ ही 14 लाख वोटर्स इस बार बिहार चुनाव में पहली बार वोट करेंगे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

