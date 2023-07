Bihar News: बिहार विधानसभा में BJP का बवाल, कुर्सी उठाकर स्पीकर तक पहुंचे विधायक

डीएनए हिंदी: Bihar Black Day- बिहार में पुलिस लाठीचार्ज से जहानाबाद जिला भाजपा मंत्री विजय सिंह की मौत के बाद भड़के भाजपा विधायकों ने हंगामा कर दिया है. भाजपा की तरफ से आयोजित 'ब्लैक डे' के बीच विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है. विधानसभा तक पैदल मार्च करने के बाद भाजपा विधायकों ने सदन के अंदर हंगामा करते हुए स्पीकर को काले कपड़े दिखाए. एक वीडियो में कुछ लोग कुर्सी उठाकर स्पीकर के पास जाते दिख रहे हैं, जिन्हें भाजपा विधायक बताया जा रहा है. हंगामे के चलते भाजपा विधायक संजय सिंह को मार्शलों से जबरन उठाकर बाहर करा दिया गया है. स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है. भाजपा विधायक विधानसभा के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं.

नीतीश कुमार की सरकार को बताया 'गुंडा राज'

भाजपा नेता विजय सिंह की मौत गुरुवार को उस समय हो गई थी, जब प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था. भाजपा नेताओं ने पुलिस की लाठी लगने से विजय सिंह की मौत का दावा किया था. इसके विरोध में पार्टी ने शुक्रवार को 'ब्लैक डे' का आयोजन किया था. पार्टी ने विधानसभा तक पैदल मार्च का आयोजन किया. इसके बाद विधानसभा के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया. भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, यह सरकार गुंडाराज चला रही है. जेल भेज दो, गोली मार दो. कोई फर्क नहीं पड़ता है. आंदोलन जारी रहेगा. भाजपा की तरफ से कोई अप्रिय घटना नहीं की गई है. गुंडागर्दी करनी है तो गोली मार दो, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा. भाजपा के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार लाठी में तेल पिलाने वालों की संगत में आ गए हैं. इसके चलते उन्होंने पुलिस को निरंकुश बना दिया है. हम जनता की अदालत में उन्हें लाएंगे.

#WATCH | "Nitish Kumar wants to do 'Gundaraj'...can send us to jail or shoot & kill but the agitation will continue", says Samrat Choudhary, Bihar LoP and state BJP chief https://t.co/KAPiYdqAom pic.twitter.com/mcpLqX80D9

जदयू का मौत पर है ये कहना

भाजपा कार्यकर्ता की मौत पुलिस की लाठी से होने की बात को जदयू ने नकार दिया है. जदयू नेता केसी त्यागी के मुताबिक, पटना एम्स के डॉक्टरों ने विजय सिंह के शरीर की जांच की है. उन्होंने शरीर पर लाठी और चोट का कोई निशान नहीं होने की बात कही है. ऐसे में ये जांच का विषय है कि मौत कैसे हुई है.

#WATCH | Delhi | According to a doctor at AIIMS Patna, there were no marks on the body (Vijay Singh) due to any injury or lathi. This is a matter of investigation, says JD(U) leader KC Tyagi on BJP worker Vijay Singh who died allegedly during the lathi charge by Bihar Police pic.twitter.com/G0pp9IhOsK