छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, सुकमा 8 लाख के इनामी चार नक्सलियों ने डाले हथियार

Homeभारत

भारत

छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, सुकमा 8 लाख के इनामी चार नक्सलियों ने डाले हथियार

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 4 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है. इन नक्सलियों पर 8 लाख रुपये का इनाम था.

Latest News

Bhasha

Updated : Jan 30, 2026, 12:49 PM IST

छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, सुकमा 8 लाख के इनामी चार नक्सलियों ने डाले हथियार

File photo

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कुल आठ लाख रुपये के इनामी चार नक्सलियों ने हथियारों के साथ सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि दो महिलाओं सहित सभी माओवादी दक्षिण बस्तर डिवीजन के तहत किस्टाराम एरिया कमेटी के सदस्य थे. नक्सलियों ने पूना मार्गेम पहल के तहत आत्मसमर्पण किया है.

सुंदरराज ने बताया कि माओवादी राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से भी प्रभावित थे. उन्होंने बताया कि एरिया कमेटी सदस्य सोढ़ी जोगा पर पांच लाख रुपये का और तीन अन्य पार्टी सदस्य डाबर गंगा उर्फ मडकम गंगा, सोढ़ी राजे और माड़वी बुधरी पर एक—एक लाख रुपए का इनाम है.

नक्सलियों ने घातक हथियारों के साथ किया सरेंडर

अधिकारी ने बताया कि माओवादी सदस्यों ने एक इंसास राइफल, एक सिंगल लोडिंग राइफल (एसएलआर), एक .303 राइफल, एक .315 राइफल और गोला-बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया है. उन्होंने बताया कि सुकमा जिले और अल्लूरी सीताराम राजू जिले (आंध्र प्रदेश) की पुलिस ने उनके आत्मसमर्पण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सुंदरराज ने बताया कि यह आत्मसमर्पण किस्टाराम और गोलापल्ली क्षेत्रों में स्थापित नवीन सुरक्षा शिविरों, सीधे सड़क कनेक्टिविटी बढ़ने, लगातार प्रभावी नक्सल विरोधी अभियान में मिली सफलता के परिणामस्वरूप संभव हो पाया है. सुरक्षा शिविरों की स्थापना के बाद माओवादियों की गतिविधियां सीमित हुई हैं तथा उनके स्वतंत्र विचरण क्षेत्र का दायरा समाप्त हुआ है.

साल के पहले महीने में ही 200 से ज्यादा नक्सलियों ने किया सरेंडर

पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को सरकारी नीति के अनुसार पुनर्वास, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने क्षेत्र में सक्रिय सभी शेष माओवादी कैडरों से हिंसा छोड़ने की अपील की, और उन्हें सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का आश्वासन दिया.

इस आत्मसमर्पण के साथ, इस साल अब तक राज्य में दो सौ से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. 15 जनवरी को पड़ोसी बीजापुर जिले में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था. 2025 में राज्य में 1500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. केंद्र सरकार ने इस साल 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है.

