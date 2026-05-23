ट्विशा शर्मा केस में बड़ा मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, अब CJI सूर्यकांत की अगुवाई में इस दिन होगी सुनवाई   

Twisha Sharma Death Case Update: ट्विशा शर्मा की मौत का केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, इस संवेदनशील मामले को सर्वोच्च अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया है. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक बेंच सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी.

SC Takes Suo Motu Cognisance Of Twisha Sharma Death Case: एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत का केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, इस संवेदनशील मामले को सर्वोच्च अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया है. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक बेंच सोमवार 25 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगी. बता दें कि बीते 12 मई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में को ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, ससुराल वालों ने इसे आत्महत्या करार दिया था, पीड़िता के परिजनों ने इसे हत्या बताया था. पीड़िता के परिजनों ने ट्विशा के पति ने प्रताड़ित करने और उससे अच्छा व्यवहार ना करने के आरोप लगाए.

ट्विशा का भोपाल के एम्स में पोस्टमार्टम हुआ, जिसे पीड़िता के परिजनों ने मानने से इनकार कर दिया और वह दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग पर अड़े रहे. इस केस की जांच तेज हो चुकी है, इस मामले में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस ने अभी तक आरोपी पति समर्थ सिंह को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है. वहीं ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह अभी अग्रिम जमानत पर बाहर है.

ट्विशा शर्मा केस में अब तक क्या-क्या हुआ?

12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों ट्विशा शर्मा की मौत हो गई थी, शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि वह फांसी पर लटकी मिलीं. ट्विशा के परिवार ने पति समर्थ सिंह और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए. भोपाल के कटारा हिल्स थाने में पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु और प्रताड़ना समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

यह भी पढ़ें: लू से 16 मौतों के बाद एक्शन में तेलंगाना सरकार, कब और कैसे Heatstroke बन जाता है जानलेवा?

ट्विशा के परिजनों ने पोस्टमार्टम और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए, उनका कहना है कि सबूतों से छेड़छाड़ और CCTV फुटेज में गड़बड़ी हुई है. परिवार ने स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड से दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की. इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दूसरा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दी और CBI जांच की सिफारिश की.

ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह, जो कि फरार था. बाद में जबलपुर हाईकोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा, तो पुलिस ने उसे पहले ही दबोच लिया. उसे 7 दिन की पुलिस को रिमांड मिली हुई है और पुलिस उससे पूछताछ करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

बता दें कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की गठित एक टीम ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए भोपाल पहुंच चुकी है, केस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. ऐसे में ट्विशा के मौत की उलझी हुई गुत्थी जल्दी ही सुलझ सकती है. सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई सोमवार, 25 मई को होगी. देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की विशेष पीठ मामले की सुनवाई करेंगे, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल रहेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से