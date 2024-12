Bhimta Bus Accident Updates: उत्तराखंड में वाहनों का गहरी खाइयों में गिरने का सिलसिला लगातार जारी है. बुधवार दोपहर कुमाऊं रीजन में टूरिस्ट प्लेस भीमताल के करीब उत्तराखंड रोडवेज की एक बस गहरी खाई में गिर गई है. बस में करीब 28 यात्री सवार थे, जो हादसे का शिकार हो गए हैं. स्थानीय मीडिया ने हादसे में तीन लोगों की मौत का दावा किया है. हालांकि प्रशासनिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है. घायलों को सीएचसी भीमताल में प्रारंभिक इलाज दिया गया है. गंभीर घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाने के लिए करीब 15 एंबुलेंस बुलाई गई हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर शोक जताते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को घायलों को बढ़िया से बढ़िया इलाज कराने के निर्देश दिए हैं.

बस से गिरकर इधर-उधर बिखर गए घायल

उत्तराखंड रोडवेज की बस बुधवार दोपहर अल्मोड़ा से हल्द्वानी आ रही थी. बस जब भीमताल-रानीबाग रोड पर आमडाली के पास पहुंची तो ड्राइवर ने अचानक उस पर कंट्रोल खो दिया. ड्राइवर के कंट्रोल होते ही बस फिसलकर सीधे गहरी खाई में गिर गई है. बस में सवार यात्री खाई में गिरते समय बाहर निकलकर इधर-उधर जा गिरे. हादसे की सूचना सड़क से गुजर रहे लोगों ने नैनीताल जिला पुलिस को दी. पुलिस टीम तत्काल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के जवानों को साथ लेकर मौके पर पहुंच गई. तब तक स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से खुद भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था.

#WATCH | Uttarakhand | A team of SDRF team is carrying out a rescue operation at the Bhimtal bus accident site along with local police and the Fire Department pic.twitter.com/cqvFvFjzNy

खड़ी चढ़ाई के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में आई मुश्किल

बस जिस खाई में गिरी है. उसकी चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है. इसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा है. रेस्क्यू कर रहे जवान अपने कंधों पर घायलों को लेकर रस्सों की मदद से किसी तरह उन्हें ऊपर लेकर आए. वहां से उन्हें सीएचसी भीमताल लाया गया है. घायलों में करीब 15 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है, जिन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है. इसके लिए 15 एंबुलेंस बुलाई गई हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की जानकारी मिलते ही तत्काल आला अधिकारियों को खुद मौके पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व करने का निर्देश दिया है. सीएम ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा,'भीमताल के करीब बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार अत्यंत दुखद है. स्थानीय प्रशासन को त्वरित राहत व बचाव कार्य के लिए निर्देशित किया है. बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की प्रार्थना कर रहा हूं.'

On Bhimtal bus accident, Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "The news of the bus accident near Bhimtal is very sad. The local administration has been directed to carry out immediate relief and rescue operations." pic.twitter.com/HPYeVjEN7S