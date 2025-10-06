Add DNA as a Preferred Source
विचाराधीन कैदी 'गुब्बाची सीना' बेंगलुरु जेल में जन्मदिन मनाते दिखा, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश

जेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विचाराधीन कैदी "गुब्बाची सीना" बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा जेल के अंदर अपना जन्मदिन मनाते हुए दिखाई दे रहा है.

ऋतु सिंह

Updated : Oct 06, 2025, 08:42 AM IST

 जेल में बर्थडे मानाते कैदी की सांकेतिक तस्वीर 

बेंगलुरु के अधिकारियों ने एक वीडियो के बाद जाँच शुरू कर दी है जिसमें विचाराधीन कैदी "गुब्बाची सीना" परप्पना अग्रहारा जेल के अंदर अपना जन्मदिन मनाते हुए दिखाई दे रहा है. कथित तौर पर महीनों पुराना यह वीडियो जेल के अंदर केक काटते और वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहा है. भाजपा नेता भास्कर राव ने कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए खराब शासन और कमज़ोर कानून प्रवर्तन का आरोप लगाया.

बेंगलुरु के अधिकारियों ने एक वीडियो सामने आने के बाद जाँच शुरू कर दी है जिसमें कथित तौर पर एक विचाराधीन कैदी परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में अपना जन्मदिन मनाता हुआ दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में, कुख्यात बदमाश श्रीनिवास उर्फ ​​"गुब्बाची सीना" केक काटते और सेब की माला पहने हुए दिखाई दे रहा है.

हत्या के आरोप में जेल में बंद सीना को जश्न के दौरान दूसरे कैदियों से घिरा देखा जा सकता है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वीडियो कब और कैसे रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि जेल के अंदर मोबाइल फोन ले जाना सख्त मना है.

 

 
माना जा रहा है कि घटना कई महीने पुरानी है
डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यह घटना चार-पाँच महीने पहले हुई होगी. सीना को इस साल जनवरी में अपने एक प्रतिद्वंद्वी की कथित हत्या के आरोप में फरवरी में गिरफ्तार किया गया था. अधिकारियों को कथित तौर पर इस वीडियो के बारे में तब पता चला जब पीड़ित के एक परिवार के सदस्य ने उन्हें इसके ऑनलाइन प्रसारित होने की जानकारी दी.
 
जेल अधिकारियों ने यह पता लगाने के लिए आंतरिक जांच शुरू कर दी है कि उच्च सुरक्षा वाले इस जेल में केक और कैमरा की तस्करी कैसे हुई.
 
वायरल क्लिप पर राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस वीडियो के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना हो रही है. भाजपा नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी भास्कर राव ने एक्स (पहले ट्विटर) पर सवाल उठाया कि केंद्रीय जेल के अंदर ऐसी घटना कैसे हो सकती है.
 
राव ने लिखा, "एक बड़ा सा केक जेल में आता है और एक उपद्रवी बेखौफ अपना जन्मदिन मनाता है, जबकि उसकी रिकॉर्डिंग करके उसे ऑनलाइन शेयर किया जाता है. शासन व्यवस्था रसातल में जा चुकी है."

उन्होंने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार पर खराब कानून प्रवर्तन का भी आरोप लगाया और इस घटना को राज्य में बिगड़ते जेल अनुशासन का उदाहरण बताया.

