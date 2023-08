Bengaluru Rain: बंगलुरू में भारी बारिश से तालाब बना अंडरपास, कार डूबने से इंफोसिस कर्मचारी की मौत, तस्वीरों में देखें कैसे हैं हालात

Bengaluru Rain Video: बंगलुरू में बहुत ज्यादा बारिश और ओलावृष्टि हुई है. इसके चलते जगह-जगह अंडरपास में जलभराव होने से वाहन डूबने की शिकायतें आईं, जबकि कई जगह बिल्डिंगों और पेड़ों के गिरने की घटनाएं हुई हैं.

डीएनए हिंदी: Bengaluru News- कर्नाटक में कांग्रेस की नवनिर्वाचित सरकार को शपथ ग्रहण से पहले ही एक संकट का सामना करना पड़ गया है. रविवार को राजधानी बंगलुरू में भयानक बारिश और ओलावृष्टि के कारण पूरा शहर बाढ़ की चपेट में आ गया, जिससे जगह-जगह अंडरपास पानी में डूब गए. कर्नाटक राज्य की शक्ति के केंद्र विधान सौधा (Vidhan Soudha) यानी विधानसभा भवन से महज कंकड़ फेंकने की दूरी पर मौजूद केआर सर्किल अंडरपास में गले तक डूबने वाले पानी में कार अटकने से 22 साल की एक युवती की डूबकर मौत हो गई. युवती इंफोसिस कंपनी की कर्मचारी थी और अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ हैदराबाद से कार के जरिये रविवार को दोपहर बाद ही बंगलुरू पहुंची थी. युवती के परिवार के बाकी मेंबर्स और ड्राइवर को फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जवानों ने पहले से ही रेस्क्यू में जुटी आम जनता की मदद से बचा लिया. अंडरपास में कई अन्य लोगों की कार भी डूबी थी. उन्हें भी बचा लिया गया है.

#WATCH | Karnataka: Severe waterlogging witnessed in several parts of Bengaluru after heavy rain lashed the city.



(Earlier visuals from Sadashiva Nagar)

डॉक्टर कोशिश करते तो बच जाती युवती की जान

रेस्क्यू के बाद फायर सर्विसेज के जवानों ने युवती और अन्य सभी लोगों को जल्दी से अस्पताल पहुंचाया. मौके पर मौजूद मीडियाकर्मियों का आरोप है कि उस समय भानुरेखा नाम की युवती जिंदा थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया. इसके चलते युवती की मौत हो गई. मीडिया ने इसकी शिकायत घटना की जानकारी मिलने पर हॉस्पिटल पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भी की. मुख्यमंत्री ने इसकी जांच कराकर कार्रवाई करने की घोषणा की है.

Karnataka CM Siddaramaiah takes stock of the damage caused due to heavy rain in Bengaluru and expressed his condolences on the demise of a 23-year-old woman who died after drowning in the waterlogged underpass in KR Circle area of the city.

मृतका के परिवार को मिलेंगे 5 लाख रुपये

मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल में भर्ती सभी घायलों का मुफ्त इलाज कराए जाने की घोषणा की, जबकि मृत युवती के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश अधिकारियों को दिया. उन्होंने युवती के साथ हुई घटना की जानकारी का पूरा ब्यौरा खुद मीडिया को दिया. उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से एक परिवार ने बंगलुरू आने के लिए कार हायर की थी. भानुरेखा इंफोसिस कंपनी में काम करती थी. बारिश के कारण अंडरपास पर लगे बैरिकेड गिर गए और ड्राइवर ने पानी से भरे अंडरपास को पार करने का खतरा उठाया, जो उसे नहीं करना चाहिए था.

Karnataka | Trees uprooted in several localities of Bengaluru after heavy rain lashed the city.

पानी में कार डूबने पर चिल्लाता रहा परिवार, बाहर खड़े लोग दिखे बेबस

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, वाहन चालकों ने अंडरपास में पानी के अंदर तेजी से दौड़ाकर कार को पार करने की कोशिश की, लेकिन बीच में जाते ही वाहन लगभग डूब गए. इससे उनमें सवार लोग तेजी से दौड़कर बाहर निकल आए, लेकिन मृत युवती का परिवार कार में ही फंस गया. भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण पानी का लेवल तेजी से बढ़ने लगा, जिससे कार डूबने लगी और परिवार चिल्लाने लगा.

Karnataka | An old building collapsed in Vidyaranyapura in Bengaluru after heavy rains lashed the city. No casualties were reported.



(Photo: Civil defence dept)

आसपास के लोग उनकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन बहुत ज्यादा पानी होने के कारण बेबस दिखाई दिए. उन्होंने साड़ियां और रस्सियां फेंककर उन लोगों की मदद की, लेकिन अंदर पानी में फंसे लोगों को ऊपर नहीं खींच पाए. इसके बाद फायर व इमरजेंसी सर्विसेज के गोताखोरों ने दो लोगों को रेस्क्यू किया, जबकि बाकी को अंडरपास में सीढ़ी लगाकर निकाला गया.

#WATCH | Karnataka: Heavy rain and hailstorm lashed Bengaluru city.



(Earlier visuals from Sadashiva Nagar)

वाहनों की छत पर चढ़कर बचाई जान

कई लोगों ने अपने वाहन पानी में डूबने पर उनकी छत पर चढ़कर जान बचाई. ऑटोरिक्शा में सफर कर रही एक महिला को उसकी छत से रेस्क्यू किया गया. इसके अलावा भी कई लोगों को कारों की छत के ऊपर से रेस्क्यू किया गया. बाढ़ की समस्या पूरे शहर में दिखाई दी.

