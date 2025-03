Bengaluru Viral Video: हिंदी भाषा के सामने कर्नाटक में कन्नड़ भाषा और तमिलनाडु में तमिल भाषा को तवज्जो देने का विवाद इस समय गर्माया हुआ है. इसे लेकर इन राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है. बेंगलुरु में हालिया महीनों में कई बार हिंदी या कोई अन्य भाषा बोलने वाले डिलीवरी बॉय आदि के साथ विवाद के भी हालात बन चुके हैं, जिनमें स्थानीय लोग कन्नड़ सीखने की सलाह देते देखे गए हैं. ऐसे माहौल में बेंगलुरु में एक कैफे के साइनबोर्ड ने हंगामा खड़ा कर दिया है. बेंगलुरु के विद्यानारायणपुरा के श्री गुरु दर्शन कैफे के साइनबोर्ड पर 'हिंदी ऑफिशियल लेंग्वेज है' की लाइन स्क्रॉल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे सोशल मीडिया पर भाषा को लेकर बहस फिर से छिड़ गई है.

पुलिस को करना पड़ा है मामले में हस्तक्षेप

भाषा से जुड़ा मामला इस समय इतना संवेदनशील हो गया है कि इस वीडियो को लेकर कर्नाटक पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है. विद्यानारायणपुरा पुलिस स्टेशन की टीम को स्थानीय स्तर पर जाकर इस बोर्ड की छानबीन करनी पड़ी है. कर्नाटक पुलिस ने एक्स पोस्ट में कन्नड़ भाषा में स्पष्ट किया कि यह बोर्ड किसी बाबू नाम के व्यक्ति ने लगाया है और कैफे मालिक को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. कैफे मालिक को जब इस बारे में बताया गया तो उसने बिलबोर्ड को हटा दिया है. पुलिस ने कहा है कि हम हालात पर नजर रख रहे हैं.

Peak Bengaluru Moment: Vidyaranyapura Cafe Sparks Language Debate with ‘Hindi is Official Language’ Board

In the midst of ongoing language tensions between Kannada and Hindi in Bengaluru, a new controversy has emerged in Vidyaranyapura. A local eatery, Sri Guru Darshan Cafe, has… pic.twitter.com/Xe3pQ5r7Ba