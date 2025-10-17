जानें कैसे बेंगलुरु को जाम से मुक्ति दिलाएगा बिजनेस कॉरिडोर? समझें क्या है पूरी प्लानिंग?

छात्रों का गुस्सा देखकर तंग आ गई इस देश की सरकार, सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल फोन बंद करने की है तैयारी
अपनी बदनाम यातायात व्यवस्था के लिए अक्सर ही आलोचना का सामना करने वाला बेंगलुरु 117 किलोमीटर लंबी पेरिफेरल रिंग रोड (PRR) परियोजना के साथ शहर को भीड़भाड़ से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है. कर्नाटक कैबिनेट ने लंबे समय से लंबित इस सड़क परियोजना यानी बेंगलुरु बिज़नेस कॉरिडोर को मंज़ूरी दे दी है. यह परियोजना बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (BDA) के तहत क्रियान्वित की जाएगी और दो साल के भीतर पूरी होने की उम्मीद है.
इस परियोजना की घोषणा करते हुए, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि यह परियोजना शहर को भीड़भाड़ से मुक्त करने की दिशा में एक 'ऐतिहासिक कदम' होगी. उन्होंने कहा, 'बेंगलुरु में यातायात जाम की समस्या है. हम चाहते हैं कि यातायात कम हो. मुझे पता है कि लगभग 1,900 परिवार प्रभावित होंगे, लेकिन सरकार मुआवजे के रूप में उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक की पेशकश कर रही है. यह कर्नाटक सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक है.'
शिवकुमार के अनुसार, सरकार को उम्मीद है कि इस कॉरिडोर के चालू होने के बाद शहर के यातायात में 40 प्रतिशत की कमी आएगी, क्योंकि राजमार्गों और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच चलने वाले वाहन शहर के मुख्य भाग से होकर गुज़रेंगे.
उन्होंने ज़ोर देकर कहा, 'अगर कुछ ज़मीन मालिक ज़मीन देने से इनकार करते हैं, तो हम मुआवज़े की राशि अदालत में जमा करेंगे और आगे बढ़ेंगे. किसी भी कीमत पर किसी भी ज़मीन को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा.'
मूल रूप से 27,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना की लागत अब 10,000 करोड़ रुपये से कम होने की उम्मीद है, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान नकद भुगतान के बजाय ज़मीन के आधार पर मुआवज़ा लेना पसंद कर रहे हैं.
ध्यान रहे भूमि अधिग्रहण पर लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए सरकार ने प्रभावित किसानों और भूस्वामियों के लिए पांच विकल्पों वाला एक नया मुआवजा पैकेज घोषित किया है.
बहरहाल अधिकारियों ने कहा कि बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर न केवल यातायात में राहत के लिए एक प्रमुख उपाय के रूप में काम करेगा, बल्कि वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास के लिए भूमि के बड़े हिस्से को भी खोलेगा, जिससे शहर एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में स्थापित होगा.