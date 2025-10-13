कर्मचारियों को दिवाली से पहले सरकार का गिफ्ट, हो सकेगा EPFO से 100% तक Withdrawal 

मशहूर चित्रकार सत्यजीत सिंह शेरगिल का निधन, Jimmy Shergill के घर में छाया मातम
किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?
Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस बार रहेगी शनि की छाया, इन चीजों की खरीदारी पर भूलकर भी न करें गलती
हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary के शो में तोड़फोड़ और मारपीट, गोली मारने की दी धमकी
Rashifal 14 October 2025: तुला और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी
Cigarette ही नहीं, फेफड़ों के लिए अगरबत्ती का धुआं भी हो सकता है खतरनाक! जानिए इसके पीछे की वजह
बिहार चुनाव: महुआ के 'रण' में तेज प्रताप यादव, छोटे भाई तेजस्वी की बढ़ाई हार्ट बीट, पहली लिस्ट से कर दिया खेला!
चीन ने फिर दिखाया अपना रंग, भारतीय सीमा के पास की शार्प स्वॉर्ड स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन्स की तैनाती
Joint Pain And Posture: 'बैठने की आदत' बन सकती है जोड़ों में भयंकर दर्द का कारण, जानिए क्यों जरूरी है सही पॉश्चर
भारत
ईपीएफओ के सीबीटी ने ईपीएफ खातों से आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी ढील दी है, जिससे सदस्यों को कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से सहित अपनी पात्र शेष राशि का 100% तक निकालने की अनुमति मिल गई है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने ईपीएफ खातों से आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी ढील दी है, जिससे सदस्यों को कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से सहित अपनी पात्र शेष राशि का 100% तक निकालने की अनुमति मिल गई है. श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने 13 मौजूदा निकासी प्रावधानों को तीन व्यापक श्रेणियों - आवश्यक आवश्यकताओं (शिक्षा, बीमारी, विवाह), आवास आवश्यकताओं और विशेष परिस्थितियों (जैसे प्राकृतिक आपदाएं या बेरोजगारी) में समेकित करने के निर्णय को मंजूरी दी.
इन संशोधनों के तहत, शिक्षा के लिए दस बार और विवाह के लिए पांच बार तक निकासी की जा सकती है, जो पहले तीन बार की सीमा को प्रतिस्थापित करता है. मंत्रालय ने जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि, 'अब, सदस्य कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित भविष्य निधि में पात्र शेष राशि का 100% तक निकाल सकेंगे.'
अब सभी आंशिक निकासी के लिए एक समान 12 महीने की न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित की गई है, जिससे विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अलग-अलग सीमाएं समाप्त हो गई हैं.
ध्यान रहे कि पहले, 'विशेष परिस्थितियों' श्रेणी के तहत आंशिक निकासी चाहने वाले ईपीएफओ सदस्यों को प्राकृतिक आपदा, कारखाना बंद होना, लंबे समय तक बेरोजगारी या महामारी जैसे कारण बताने पड़ते थे. इस प्रक्रियात्मक आवश्यकता के कारण अक्सर दावे खारिज हो जाते थे और संबंधित शिकायतें होती थीं.
संशोधित नियमों के तहत, सदस्य अब बिना कोई विशेष कारण बताए ऐसी निकासी कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया सरल हो गई है और विवादों की गुंजाइश कम हो गई है.
सेवानिवृत्ति बचत की सुरक्षा के लिए, ईपीएफओ ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि आपके योगदान का कम से कम 25% न्यूनतम शेष राशि के रूप में होना चाहिए. इससे यह सुनिश्चित होता है कि सदस्यों को ईपीएफओ की ब्याज दरों (वर्तमान में 8.25% प्रति वर्ष) का चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लाभ मिलता रहे.
बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में अंतिम निपटान अवधि का विस्तार करना भी शामिल था. सदस्य अब 12 महीने (पहले दो महीने) के बाद समय से पहले ईपीएफ से अंतिम निकासी कर सकते हैं, और 36 महीने (पहले दो महीने) के बाद पेंशन निकासी कर सकते हैं.
ईपीएफओ के लिए मुकदमेबाजी का एक प्रमुख स्रोत विलंबित भविष्य निधि प्रेषण पर भारी दंडात्मक हर्जाना रहा है, जो मई 2025 तक 6,000 से अधिक मामलों में कुल ₹2,406 करोड़ था. इस बोझ को कम करने के लिए, एक नई विश्वास योजना शुरू की गई है, जिसके तहत जुर्माने को घटाकर एक समान 1% प्रति माह कर दिया गया है, और चार महीने तक की देरी के लिए निम्न श्रेणीबद्ध दरें हैं.