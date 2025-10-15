पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को रक्षामंत्री ने दिया दिवाली गिफ्ट, कुछ ऐसे मिलेगा फायदा...

दिवाली से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में सौ प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है.

दिवाली से पहले पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को बड़ी सौगात मिली है. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में सौ प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है, निर्धनता अनुदान को प्रति लाभार्थी चार हज़ार रुपये से दोगुना करके आठ हज़ार रुपये प्रति माह कर दिया गया है.

बताया जा रहा है कि इससे 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है, को जीवन भर निरंतर सहायता मिलेगी.

मंत्रालय ने कहा कि दो आश्रित बच्चों तक के लिए शिक्षा अनुदान को प्रति व्यक्ति प्रति माह एक हज़ार रुपये से बढ़ाकर दो हज़ार रुपये कर दिया गया है. विवाह अनुदान भी प्रति लाभार्थी 50 हज़ार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है.

मंत्रालय ने कहा कि संशोधित दरें इस वर्ष 1 नवंबर से जमा किए गए आवेदनों पर लागू होंगी, जिसका वार्षिक वित्तीय भार लगभग 257 करोड़ रुपये होगा. इन योजनाओं का वित्तपोषण रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष के माध्यम से किया जाता है, जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष का एक उप-भाग है.

यह निर्णय गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करेगा, और पूर्व सैनिकों की सेवा और बलिदान का सम्मान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा.