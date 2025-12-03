FacebookTwitterYoutubeInstagram
पुडुचेरी में भी भारी बारिश की चेतावनी | तमिलनाडु में दित्वाह तूफान का असर, चेन्नई समेत 6 जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद

भारत

भारत आने से पहले पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी धमकी, भारत को लेकर कही ये बड़ी बात

वीटीबी निवेश फोरम में बोलते हुए पुतिन ने अपनी भारत यात्रा का जिक्र किया, जो 4 और 5 दिसंबर को होने वाली है.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 03, 2025, 07:02 AM IST

भारत आने से पहले पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी धमकी, भारत को लेकर कही ये बड़ी बात

Vladimir Putin

भारत आने से पहले पुतिन ने बता दिया है कि पीएम मोदी से मुलाकात के उनके इरादे क्या हैं. उन्होंने हाल ही में दुनिया के सामने ऐलान किया है कि रूस और भारत के बीच सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति की नींव रखी जानी है. उन्होंने कहा कि वह चीन और भारत जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ आर्थिक डोर मज़बूत करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह अपनी भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी से व्यापार के मुद्दों पर बात करेंगे और भारतीय आयात पर विशेष चर्चा करेंगे.

वीटीबी इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए, पुतिन ने अपनी भारत यात्रा का ज़िक्र किया, जो 4 और 5 दिसंबर को प्रस्तावित है. पुतिन ने इस दौरान घोषणा की कि वह और प्रधानमंत्री मोदी आगामी बैठक के दौरान भारतीय आयात पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे. उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों में भारत और चीन दोनों के साथ रूस का द्विपक्षीय व्यापार तेज़ी से बढ़ा है. यह प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि रूस अब पश्चिमी देशों की अनदेखी कर रहा है.
 
इसके अलावा, पुतिन ने अपने भाषण में पश्चिमी सरकारों पर सीधा हमला बोला. उन्होंने यूरोपीय देशों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि वे कूटनीति का रास्ता भूल गए हैं. आमतौर पर शांत रहने वाले और तल्ख लहजे में बोलने वाले पुतिन इस बार आक्रामक दिखे. इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है, तो हम भी तैयार हैं. उन्होंने कहा कि यूरोपीय लोगों के पास शांति का कोई एजेंडा नहीं है. वे युद्ध के पक्षधर हैं.
 
पुतिन ने कहा कि दुनिया में यह उथल-पुथल उन देशों की वजह से है जो अपनी एकाधिकार शक्ति का इस्तेमाल दूसरों पर दबाव बनाने के लिए करते हैं. उनका दावा है कि पश्चिमी देश दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और हर तरह की प्रतिस्पर्धा को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वे नाकाम हो रहे हैं और नाकाम होते रहेंगे.

