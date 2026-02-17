भूपेन बोरा ने कहा असम कांग्रेस को अलविदा? जानें इस सियासी फिल्म की सही स्क्रिप्ट

करीब 32 सालों तक कांग्रेस की सेवा करने के बाद, असम में भूपेन बोरा पार्टी से अलग हुए और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया, उसने एक साथ कई सवालों को जन्म दे दिया है. इस्तीफे की पेशकश करने के बाद खुद बोरा ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई.

अप्रैल 2026 में असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं. एक ऐसे समय में जब जीत हार के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही हो, राज्य में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. दिलचस्प ये कि पार्टी को ये झटका किसी और ने नहीं, बल्कि पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने दिया. करीब 32 सालों तक कांग्रेस की सेवा करने के बाद, जिस तरह भूपेन बोरा पार्टी से अलग हुए और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया, उसने एक साथ कई सवालों को जन्म दे दिया है.

इस्तीफे की पेशकश करने के बाद खुद बोरा ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई. बोरा के अनुसार एक योजना के तहत पूर्व में उन्हें उनके पद से हटाया गया. तो क्या वाक़ई ऐसा है? क्या सच में असम में एक बड़ी साजिश का शिकार हुए भूपेन बोरा? आइये समझें क्या है इस सियासी फिल्म की सही स्क्रिप्ट.

असम में आज जो कुछ भी कांग्रेस के खेमे में हुआ, वो कोई एक या दो दिन का तमाशा नहीं है. तमाम बातें हम आसानी से समझ जाएंगे बस उसके लिए हमें साल भर पीछे चलना होगा और उस वक़्त को याद करना होगा, जब पिछले साल कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप में कुछ बड़े और बेहद अहम अपॉइंटमेंट हुए थे.

तब उस वक़्त असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे और MP गौरव गोगोई को पार्टी की स्टेट यूनिट का चीफ बनाया गया था. माना जा रहा है कि आज जो कुछ भी असम कांग्रेस में हो रहा है उसने बीज स्वयं पार्टी के रणनीतिकारों ने पिछले साल डाले थे.

बताया जाता है कि पिछले साल गोगोई का अपॉइंटमेंट, BJP को असम में हैट्रिक बनाने से रोकने के लिए किया गया था. इस साल भी प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बनाया गया जबकि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया. कहा जा रहा है कि यही बात बोरा को बुरी लगी.

इन सब का नतीजा यह निकला कि प्रियंका गांधी के असम का पहला दौरा शुरू करने से ठीक पहले, पार्टी के पूर्व स्टेट चीफ भूपेन बोरा ने इस्तीफा दे दिया, जिससे पार्टी में हलचल मच गई. कहा जा रहा है कि बोरा BJP में शामिल होंगे.

असम चुनाव से पहले बोरा का इस्तीफ़ा कांग्रेस को एक बड़ा आघात था. दिल्ली से गुवाहाटी तक, कांग्रेस हाईकमान हरकत में आ गया. राहुल गांधी ने बोरा से फोन पर बात की, और स्टेट इंचार्ज जितेंद्र सिंह उन्हें मनाने के लिए उनके घर गए. बाद में उन्होंने दावा किया कि बोरा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है.

हालांकि, बोरा ने आखिरी फैसला लेने के लिए एक दिन का समय मांगा है. उनके करीबी सूत्रों का मानना ​​है कि वह अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे. बोरा ने इस्तीफा देने की वजह नहीं बताई है. उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा था, 'मेरे इस्तीफे की वजह सबको पता है. यह सब बेहाली से शुरू हुआ था.'

पांच साल पहले, 2021 में, जब कांग्रेस को असम में लगातार दूसरी बार BJP के हाथों करारी हार मिली थी, तो दो बार के MLA बोरा को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया था.

बोरा ने करीब चार साल तक बहुत मेहनत की. वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह एक मार्च में पूरे असम में पैदल भी गए थे और हिमंत बिस्वा सरमा सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए देखे गए थे.

लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद, कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप ने बोरा की राय को नज़रअंदाज़ कर दिया और बेहाली असेंबली सीट पर उपचुनाव के लिए कैंडिडेट का नाम तय कर लिया.

पिछले साल मई में, भूपेन बोरा की जगह गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का लीडर बनाया गया था. बोरा के करीबी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने उनकी मेहनत को नज़रअंदाज़ किया, जिससे वह दुखी थे. हालांकि बोरा को कोएलिशन कमेटी की ज़िम्मेदारी दी गई थी, लेकिन सभी ज़रूरी फ़ैसले गोगोई ही ले रहे थे.

भूपेन बोरा समेत राज्य के कई कांग्रेस नेता गोगोई के काम करने के तरीके से खुश नहीं हैं.

कहा ये भी जा रहा है कि हाल ही में गोगोई, परंपरा के उलट, एक गैर-हिंदू नेता के साथ माजुली में एक धार्मिक जगह पर गए थे. उनके करीबी सूत्रों ने कहा कि यह घटना बोरा के लिए एक बड़ा मुद्दा थी, जो पहले से ही नज़रअंदाज़ महसूस कर रहे थे, और उन्होंने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफ़ा दे दिया.

दिलचस्प बात यह है कि एक और नेता, रिपुन बोरा, जो भूपेन बोरा के जाने से ठीक पहले असम कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट थे, 2022 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए. हालांकि, वह दो साल के अंदर ही घर लौट आए.

अब सबकी निगाहें बोरा के आखिरी फैसले पर हैं. उनके जाने से कांग्रेस को पक्का बड़ा झटका लगा है. बोरा के विषय में माना यही जाता है कि वो जमीनी नेता है जो स्थानीय लोगों में अपना एक बड़ा असर रखते हैं. चूंकि बी वो चले गए हैं देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस चुनाव से ठीक पहले उनकी कमी को पूरा करने के लिए क्या जतन करती है.