ब्रेकिंग न्यूज़

पटना- नीतीश ने राज्यपाल को इस्ताफा सौंपा, राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की | पटना में राबड़ी देवी आवास के बाहर हंगामा, RJD कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, संजय यादव को चुनाव में हार का जिम्मेदार बताया

IED, ड्रोन और रॉकेट... आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देने वाला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट की मिलकर रची थी साजिश

‘मी नो पॉज़ मी प्ले’का ट्रेलर रिलीज, भावनाओं, संघर्ष और पुनर्जन्म की एक मार्मिक कहानी

क्या जारी हो गया आरआरबी ग्रुप डी का सिटी स्लिप या एडमिट कार्ड? यहां करें चेक

Duplicate Charger की वजह से फोन हो रहा ओवरहीट? इस सरकारी टूल से पता करें चार्जर असली है या नकली

Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष

जुल्फिकार भुट्टो, सद्दाम हुसैन, चार्ल्स टेलर... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा

भारत

भारत

WhatsApp पर शादी का कार्ड बना मुसीबत, डाउनलोड के बाद व्यक्ति को लगी 97,500 की चपत!

बीड के एक 43 वर्षीय व्यक्ति ने एक परिचित व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए नकली 'वेडिंग इनविटेशन कार्ड.apk' को डाउनलोड करके ₹97,500 गांवा दिए. अपनी तरह के अनोखे इस साइबर फ्रॉड ने पूरे इलाके में खलबली मचा दी है. 

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 17, 2025, 08:05 PM IST

WhatsApp पर शादी का कार्ड बना मुसीबत, डाउनलोड के बाद व्यक्ति को लगी 97,500 की चपत!
महाराष्ट्र के बीड में फ्रॉड का एक हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है. यहां धोखाधड़ी के लिए स्कैमर्स ने शादी के डिजिटल कार्ड को हथियार बनाया है. जी हां एकदम सही सुना आपने. बीड में एक 43 साल का व्यक्ति उस वक़्त साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गया, जब स्कैमर्स ने उसे ई-शादी के निमंत्रण के रूप में एक APK फ़ाइल भेजी, जिससे न केवल उसका फ़ोन हैक हुआ. बल्कि उसके बैंक खाते से 97,500 रुपये भी उड़ गए. 

23 सितंबर को, पीड़ित को एक परिचित व्यक्ति से व्हाट्सएप पर Wedding Invitation Card.apk फ़ाइल मिली. उसे असली समझकर उसने उस पर क्लिक किया, लेकिन उसे पता चला कि उसका फ़ोन हैक हो गया है.

बाद में व्यक्ति के पास कुछ OTP आए जिनके जरिये 12 के आस पास ट्रांजेक्शन हुए और  पीड़ित व्यक्ति के खाते से पैसे निकाल लिए गए. 

व्यक्ति ने फौरन ही साइबर क्राइम पोर्टल पर घटना की सूचना दी, जिसके बाद BNS की धारा 318 (धोखाधड़ी) और आईटी एक्ट की धारा 66C (पहचान की चोरी) के तहत मामला दर्ज किया गया.

मामले पर चेतावनी जारी करते हुए पुलिस ने कहा है कि, 'धोखेबाज़ व्हाट्सएप के ज़रिए फ़र्ज़ी शादी के निमंत्रण भेजते हैं, जिनमें एक फ़र्ज़ी एपीके फ़ाइल डाउनलोड करने के लिंक होते हैं.

पुलिस के मुताबिक ऐसी फाइल्स को इंस्टॉल करने से व्यक्तिगत जानकारी और डेटा चोरी हो सकता है और इससे निजता या वित्तीय नुकसान भी हो सकता है.'

बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. कहा जा रहा है कि जल्द ही दोषियों को सजा और पीड़ित को इंसाफ दिया जाएगा. 

