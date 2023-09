Baramulla Encounter: पाक सेना का नापाक चेहरा, LoC में घुस रहे आतंकियों को बचाने के लिए भारतीय जवानों पर बरसाई गोलियां

डीएनए हिंदी: Jammu Kashmir Encounter News- भारत में जी-20 शिखर सम्मेलन के सफल होने से परेशान पाकिस्तान लगातार जम्मू-कश्मीर को अशांत करने की साजिश में जुट गया है. पाकिस्तान से घुसे आतंकियों के साथ अनंतनाग में भारतीय सुरक्षाबलों का चार दिन से एनकाउंटर जारी है. इस बीच शनिवार को बारामुला में भी पाकिस्तानी सेना ने आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश की है. बारामुला जिले के उड़ी सेक्टर के हथलांगा इलाके में भारतीय जवानों ने घुसपैठियों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी. इसके बावजूद भारतीय सुरक्षाबलों ने तीन आतंकी ढेर कर दिए हैं. भारतीय सेना का दावा है कि कोई भी आंतकी बचकर नहीं भाग सका है. भारतीय सेना ने दो आतंकियों के शव एनकाउंटर स्पॉट से बरामद कर लिए हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना की लगातार फायरिंग के कारण तीसरे आतंकी का शव नहीं तलाशा जा सका है.

खुफिया सूचना के आधार पर चलाया ऑपरेशन

भारतीय सेना की पीर पंजाल ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर पीएमएस ढिल्लों ने मीडिया को बताया कि बारामुला में LoC पर घुसपैठ की खुफिया सूचना मिली थी. इस सूचना के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की जॉइंट टीम ने ऑपरेशन शुरू किया. ब्रिगेडियर ढिल्लों के मुताबिक, LoC पर तीन आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की. सुरक्षाबलों ने पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में दो आतंकी ढेर हो गए, जिनके शव बरामद हो गए हैं. तीसरा आतंकी भी मारा गया है, लेकिन पाकिस्तानी चौकी से लगातार फायरिंग किए जाने के कारण तीसरे आतंकी का शव बरामद नहीं किया जा सका है.

आतंकियों के पास मिले पाकिस्तानी रुपये

भारतीय सेना के मुताबिक, मारे गए आतंकियों के पास दो AK राइफल, एक पिस्टल, सात हैंड ग्रेनेड, एक IED और अन्य युद्ध जैसे सामान बरामद हुए हैं. साथ ही उनकी जेबों में पाकिस्तानी रुपये भी मिले हैं.

VIDEO | Arms and ammunition recovered from terrorists who were killed by security forces in Jammu and Kashmir's Baramulla earlier today. pic.twitter.com/RhwBd6qkd4