Bank Holidays in August 2026: 4, 13, 15, 19 अगस्त.. इस महीने कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें अपने शहर की छुट्टियां

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August 2026 Holidays: अगस्त 2026 में बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट आ चुकी है. स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और त्योहारों के चलते इस महीने बैंक कुल 7 दिन बंद रहेंगे.आपके शहर में छुट्टियों का शेड्यूल क्या है, चेक करके अभी ही प्लानिंग कर सकते हैं.
Banks Closed In August 2026: अगस्त का महीना आज से शुरू हो चुका है. साल का यह 8वां महीना अपने साथ कई बड़े पर्व, उत्सव और महत्वपूर्ण अवसर लेकर आता है. ऐसे में यदि आपने आने वाले दिनों में बैंक से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण काम बाकी है, तो अभी से अपनी योजना बना लें. चेक क्लीयरेंस, फिक्स डिपोजिट, ऋण संबंधी कोई कागजी कार्रवाई या फिर अन्य कोई वित्तीय लेनदेन के लिए घर से निकलने से पहले छुट्टियों के कैलेंडर पर नजर जरूर डाल लें.
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आधिकारिक दिशानिर्देशों और होलीडे कैलेंडर के अनुसार, इस पूरे महीने में देश के विभिन्न राज्यों, क्षेत्रीय पर्वों और वीकेंड को मिलाकर बैंक कुल मिलाकर 14 दिनों तक बंद रहने वाले हैं. आपके शहर या प्रदेश में बैंक कब-कब बंद रहेंगे, इस लेख में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी.
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रिजर्व बैंक के निर्धारित नियमों के तहत, प्रत्येक रविवार को संपूर्ण देश के सभी बैंक शाखाओं में अवकाश होता है. साथ ही, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रखे जाते हैं. कैलेंडर अनुसार, इस माह में कुल 5 रविवार पड़ रहे हैं- 2 अगस्त, 9 अगस्त, 16 अगस्त, 23 अगस्त और 30 अगस्त. इसके अलावा, महीने का दूसरा शनिवार 8 अगस्त और चौथा शनिवार 22 अगस्त को भी देश भर के तमाम बैंकों में कामकाज पूरी तरह से स्थगित रहेंगे. कुल मिलाकर ये छुट्टियां 7 दिन की हुईं. इसके बाद होलीडे कैलेंडर नीचे दिया गया है.
साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा अगस्त के महीने में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और धार्मिक पर्व भी आ रहे हैं, जिनकी वजह से कई क्षेत्रों में बैंक बंद रहेंगे.
यदि आपकी शाखाएं बंद हैं, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से अपने जरूरी वित्तीय कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे कर सकते हैं.
केवल वही कार्य प्रभावित होते हैं जिनके लिए आपको प्रत्यक्ष रूप से बैंक परिसर में जाकर अधिकारी से मिलना पड़ता है, जैसे नया खाता खुलवाना या डिमांड ड्राफ्ट बनवाना. बाकी डिजिटल सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहती हैं.
यह सारी जानकारी रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आधिकारिक अवकाश कैलेंडर पर आधारित है. चूंकि कई त्योहार स्थानीय परंपराओं और राज्यों के हिसाब से बदलते रहते हैं. ऐसे में, अपने स्थानीय शहर की बैंक शाखा से एक बार तिथियों की पुष्टि अवश्य कर लें.