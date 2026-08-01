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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Bank Holidays in August 2026: 4, 13, 15, 19 अगस्त.. इस महीने कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें अपने शहर की छुट्टियां

August 2026 Holidays: अगस्त 2026 में बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट आ चुकी है. स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और त्योहारों के चलते इस महीने बैंक कुल 7 दिन बंद रहेंगे.आपके शहर में छुट्टियों का शेड्यूल क्या है, चेक करके अभी ही प्लानिंग कर सकते हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 01, 2026, 09:39 AM IST

Bank Holidays in August 2026: 4, 13, 15, 19 अगस्त.. इस महीने कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें अपने शहर की छुट्टियां

Image Credit: AI

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Banks Closed In August 2026: अगस्त का महीना आज से शुरू हो चुका है. साल का यह 8वां महीना अपने साथ कई बड़े पर्व, उत्सव और महत्वपूर्ण अवसर लेकर आता है. ऐसे में यदि आपने आने वाले दिनों में बैंक से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण काम बाकी है, तो अभी से अपनी योजना बना लें. चेक क्लीयरेंस, फिक्स डिपोजिट, ऋण संबंधी कोई कागजी कार्रवाई या फिर अन्य कोई वित्तीय लेनदेन के लिए घर से निकलने से पहले छुट्टियों के कैलेंडर पर नजर जरूर डाल लें. 
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आधिकारिक दिशानिर्देशों और होलीडे कैलेंडर के अनुसार, इस पूरे महीने में देश के विभिन्न राज्यों, क्षेत्रीय पर्वों और वीकेंड को मिलाकर बैंक कुल मिलाकर 14 दिनों तक बंद रहने वाले हैं. आपके शहर या प्रदेश में बैंक कब-कब बंद रहेंगे, इस लेख में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी.

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अगस्त 2026 में साप्ताहिक अवकाश कब-कब रहेंगे?

रिजर्व बैंक के निर्धारित नियमों के तहत, प्रत्येक रविवार को संपूर्ण देश के सभी बैंक शाखाओं में अवकाश होता है. साथ ही, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रखे जाते हैं. कैलेंडर अनुसार, इस माह में कुल 5 रविवार पड़ रहे हैं- 2 अगस्त, 9 अगस्त, 16 अगस्त, 23 अगस्त और 30 अगस्त. इसके अलावा, महीने का दूसरा शनिवार 8 अगस्त और चौथा शनिवार 22 अगस्त को भी देश भर के तमाम बैंकों में कामकाज पूरी तरह से स्थगित रहेंगे. कुल मिलाकर ये छुट्टियां 7 दिन की हुईं. इसके बाद होलीडे कैलेंडर नीचे दिया गया है.

बैंक होलीडे 2026 कैलेंडर

साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा अगस्त के महीने में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और धार्मिक पर्व भी आ रहे हैं, जिनकी वजह से कई क्षेत्रों में बैंक बंद रहेंगे.

  • 4 अगस्त: केर पूजा के पावन अवसर पर अगरतला क्षेत्र के सभी बैंक बंद रहेंगे.
  • 13 अगस्त: ऐतिहासिक पैट्रियाट्स दिवस के मौके पर इम्फाल में वित्तीय संस्थानों का अवकाश रहेगा.
  • 15 अगस्त: हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इसलिए इस दिन राष्ट्रव्यापी अवकाश के कारण सभी बैंक पूर्णतः बंद रहेंगे.
  • 19 अगस्त: महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अगरतला में बैंक हॉलिडे घोषित किया गया है.
  • 25 अगस्त: मिलाद-उन-नबी, पहला ओणम और मिलाद-उन-शरीफ जैसे पवित्र त्योहारों हैं. इस वजह से कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा के क्षेत्रीय बैंक कार्य नहीं करेंगे.
  • 26 अगस्त: ईद-ए-मिलाद, बरावफात और थिरुवाणम पर्व के प्रभाव से देश के अधिकांश हिस्सों में बैंक बंद रहेंगी.
  • 28 अगस्त: भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन, पांग-ल्हाबसोल, श्री नारायण गुरु जयंती तथा अय्यंकाली जयंती जैसे बड़े पर्वों के चलते प्रमुख राज्यों में बैंकों में अवकाश रहेगा.

अगर बैंक बंद हो तो जरूरी काम कैसे करें?

यदि आपकी शाखाएं बंद हैं, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से अपने जरूरी वित्तीय कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे कर सकते हैं.

  • आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं.
  • फोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई (UPI) माध्यमों की सुविधा चौबीसों घंटे यानी 24x7 सक्रिय रहती है.
  • नकदी की आवश्यकता पड़ने पर एटीएम (ATM) बूथों से पैसे निकालने की सुविधा 24 घंटे चालू मिलेगी.

होलीडे पर शाखा-आधारित कार्य कैसे संपन्न होंगे?

केवल वही कार्य प्रभावित होते हैं जिनके लिए आपको प्रत्यक्ष रूप से बैंक परिसर में जाकर अधिकारी से मिलना पड़ता है, जैसे नया खाता खुलवाना या डिमांड ड्राफ्ट बनवाना. बाकी डिजिटल सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहती हैं.
यह सारी जानकारी रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आधिकारिक अवकाश कैलेंडर पर आधारित है. चूंकि कई त्योहार स्थानीय परंपराओं और राज्यों के हिसाब से बदलते रहते हैं. ऐसे में, अपने स्थानीय शहर की बैंक शाखा से एक बार तिथियों की पुष्टि अवश्य कर लें.

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