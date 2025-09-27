Bank Holiday: शनिवार 27 सितंबर को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जाने से पहले चेक कर लें हॉलिडे लिस्ट

Add DNA as a Preferred Source
Bank Holiday On 27 September: आज 27 सितंबर और इस महीने का चौथा शनिवार है. साथ ही, आज नवरात्रि का छठा दिन भी है. ऐसे में, क्या आज बैंक बंद रहेगा या खुला? आइए इस लेख में हम आपको बताते हैं कि चौथे शिनिवार को बैंक बंद रहेंगे या नहीं.

Pragya Bharti

Updated : Sep 27, 2025, 07:53 AM IST

27 September Bank Holiday: फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, जिसके चलते आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में बैंकों में कामकाज नहीं होगा. इसके अलावा, आज 27 सितंबर और इस महीने का चौथा शनिवार भी है. क्या चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेगा? अगर आप इन दिनों अपने किसी काम के लिए बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको अपने शहर की बैंक छुट्टियों के बारे में पहले ही जान लेना चाहिए. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी जाती है, जिसमें यह जानकारी होती है कि किस दिन कहां बैंक बंद रहने वाले हैं. इसलिए घर से निकलने से पहले RBI की लिस्ट जरूर चेक करें.

आज 27 सितंबर को बैंक बंद रहेगा या नहीं?

आज यानी 27 सितंबर को शनिवार का दिन है. आपके मन में सवाल होगा कि क्या आज बैंक बंद रहेंगे? इसका जवाब हां है. आज सितंबर महीने का चौथा शनिवार है, जिसके कारण देश भर में बैंक बंद रहने वाले हैं. ऐसे में, अगर आप आज बैंक जाने की योजना बना रहे थे, तो इसे टाल दें.

किस-किस शनिवार को बैंक बंद रहते हैं?

बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है कि किस-किस शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. हम आपको बता दें कि हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को पूरे देश में बैंक बंद रहते हैं. आज 27 सितंबर है, जो इस महीने का चौथा शनिवार है, इसी कारण आज बैंक में कामकाज नहीं होगा.

सितंबर के अंतिम बैंक हॉलिडे

आगामी दिनों में भी कई शहरों में त्योहारों के कारण बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा, 29 सितंबर को महासप्तमी के अवसर पर अगरतला, कोलकाता और गुवाहाटी शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं. यही नहीं, 30 सितंबर, दिन मंगलवार को दुर्गा अष्टमी के चलते अगरतला, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इम्फाल, जयपुर, कोलकाता, पटना और रांची शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इन शहरों के अलावा, अन्य शहरों में 30 सितंबर को बैंक खुले रहेंगे.


