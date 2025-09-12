Add DNA as a Preferred Source
Bank Holiday: क्या 13 सितंबर को बंद रहेंगे बैंक? जानिए दूसरे शनिवार की छुट्टियों को लेकर क्या कहता है RBI

Bank Holiday on 13 September 2025: सितंबर माह के दूसरे शनिवार यानी 13 सितंबर को बैंक बंद रहेगा या नहीं, इस बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो आइए इस लेख में हम आपको बताते हैं.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 12, 2025, 07:47 PM IST

Bank Holiday: क्या 13 सितंबर को बंद रहेंगे बैंक? जानिए दूसरे शनिवार की छुट्टियों को लेकर क्या कहता है RBI
Bank Holiday on 13 September 2025: कल यानी 13 सितंबर को शनिवार है. अगर आप भी बैंक में खाता खुलवाने या फिर एफडी कराने से संबंधित कुछ जरूरी काम के लिए बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले जान लें कि इस दिन बैंक खुला भी रहेगा या नहीं. दरअसल, यह सितंबर महीने का दूसरा शनिवार है और कई बार ऐसा होता है कि सैटरडे को बैंक बंद रहता है. ऐसे में, अगर आपको किसी जरूरी काम के लिए बैंक जाना है, तो आपको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ सकता है. चलिए, हम आपको इस लेख में बताते हैं कि सितंबर के दूसरे शनिवार को बैंक बंद है या नहीं. 

क्या 13 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे?

असल में, त्योहारों के अलावा हर महीने के दूसरे शनिवार को भी बैंक होलीडे रहता है. इसी तरह, 13 सितंबर का दिन इस माह का सेकंड सैटरडे होगा और इस दिन भी हर बैंक में छुट्टियां रहेंगी. अगर आप सारे काम को निपटाकर इस बार शनिवार को बैंक जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब ये प्लान कैंसिल कर लें, क्योंकि इस वीकेंड बैंक में छुट्टी रहने वाली है. 

सितंबर माह में छुट्टियों की लिस्ट

 3 सितंबर (बुधवार)- रांची में कर्मा पूजा.
4 सितंबर (गुरुवार)- कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में ओणम.
5 सितंबर (शुक्रवार)- अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद सहित कई शहरों में ईद-ए-मिलाद/थिरुवोनम.
6 सितंबर (शनिवार)- जम्मू, गंगटोक, रायपुर और श्रीनगर में ईद-ए-मिलाद/इंद्रजात्रा.
12 सितंबर (शुक्रवार): जम्मू और श्रीनगर में ईद-ए-मिलाद के बाद का अगला दिन.
22 सितंबर (सोमवार): कई राज्यों में नवरात्रि स्थापना.
23 सितंबर (मंगलवार): जम्मू और श्रीनगर में महाराजा हरि सिंह जयंती पर छुट्टियां.
29 सितंबर (सोमवार): कोलकाता, अगरतला और गंगटोक में महा सप्तमी/दुर्गा पूजा.
30 सितंबर (मंगलवार): अगरतला, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना और रांची सहित अन्य शहरों में महा अष्टमी/दुर्गा अष्टमी की वजह से छुट्टी.
इन तारीखों पर पूरे देश में बैंकिंग सर्विस ऑनलाइन रहेंगी.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

