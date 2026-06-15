दिल्ली एयरपोर्ट की घटना पर बांग्लादेश नाराज, ढाका में भारतीय उप-उच्चायुक्त तलब, क्या है पूरा मामला?

Bangladesh India: दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर हुई एक घटना के बाद बांग्लादेश सरकार ने भारतीय राजदूत को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया है. बांग्लादेश के PM तारिक रहमान के करीबी सलाहकार डॉ. जाहेद उर रहमान को भारतीय इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा प्रवेश से रोके जाने के बाद राजनयिक विवाद पैदा हो गया है...

Bangladesh India Relations: राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर हुई एक घटना के बाद बांग्लादेश सरकार ने भारतीय राजदूत को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया है. दरअसल, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान (Tarique Rahman) के करीबी सलाहकार डॉ. जाहेद उर रहमान को भारतीय आव्रजन (इमिग्रेशन) अधिकारियों द्वारा प्रवेश से रोके जाने के बाद राजनयिक विवाद उत्पन्न हो गया है. जाहेद उर रहमान इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए थे. इस मामले में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाधे को तलब किया है.

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में जाहेद उर रहमान 'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' (IORA) की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो सुरक्षा जांच के दौरान उन्हें रोक लिया गया. बताया जा रहा है कि उनका नाम एक 'वॉचलिस्ट' में होने के नाते उन्हें इस देरी का सामना करना पड़ा. इसको लेकर भारतीय अधिकारियों ने उनसे लगभग ढाई घंटे तक पूछताछ की.

यह भी पढ़ें: Kal Ka Mausam: उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट, दिल्ली में बारिश-बिजली और आंधी की चेतावनी, जानिए कैसा रहेगा 16 जून को मौसम

बाद में भारतीय अधिकारियों ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन जाहेद उर रहमान ने बैठक में शामिल होने के बजाय सोमवार को ही बांग्लादेश लौटने का फैसला किया. इस घटना को बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने अप्रत्याशित और खेदजनक बताया है.

उप-उच्चायुक्त पवन बधे को किया गया है तलब

बता दें कि भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी अभी हाल ही में बांग्लादेश पहुंचे हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र औपचारिक रूप से नहीं सौंपा है. इसलिए उप-उच्चायुक्त पवन बधे को समन जारी किया गया, जो फिलहाल कार्यवाहक उच्चायुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. (खबर अपडेट की जा रही है)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.