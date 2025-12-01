FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी के CM योगी के आदेश के बाद एक्शन | कुत्ता लेकर संसद पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी | लखनऊ पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी | लखनऊ- DCP निपुण अग्रवाल भी मौजूद | लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र चेक किए | यूपी CM योगी के आदेश के बाद एक्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Health Security Bill: तंबाकू, गुटखा-पान मसाला पर बढ़ेगा टैक्स? 'हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल’ में क्या होंगे नए नियम 

blood Sugar Control: ठंड के मौसम में ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाता है? ऐसे करें कंट्रोल, जानें डायबिटीज़ वालों के लिए ख़ास ये टिप्स

ठंड के मौसम में ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाता है? ऐसे करें कंट्रोल, जानें डायबिटीज़ वालों के लिए ख़ास ये टिप्स

Elon Musk ने अपने बेटे का नाम रखा शेखर, पार्टनर का भी भारत से बताया खास कनेक्शन

Elon Musk ने अपने बेटे का नाम रखा शेखर, पार्टनर का भी भारत से बताया खास कनेक्शन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित

भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित

24-12-24 SIP Formula: जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड

जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

Homeभारत

भारत

New Labor Law, UP: कर्मचारियों से छिन गया हड़ताल का हक? यूपी में हड़ताल-तालाबंदी से 14 दिन पहले अनुमति जरूरी

New Labor Law: उत्तर प्रदेश में नया लेबर कोड लागू कर दिया गया है. इसके तहत हड़ताल और तालाबंदी से जुड़े नियमों को पहले से अधिक सख्त कर दिया गया है. अब प्रदेश में 14 दिनों की पूर्व सूचना के बिना न तो कर्मचारी हड़ताल कर सकेंगे और न ही प्रबंधन तालाबंदी कर पाएगा..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 01, 2025, 11:50 AM IST

New Labor Law, UP: कर्मचारियों से छिन गया हड़ताल का हक? यूपी में हड़ताल-तालाबंदी से 14 दिन पहले अनुमति जरूरी

New Labor Law, UP

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

New Labor Law: उत्तर प्रदेश में नया लेबर कोड लागू कर दिया गया है. इसके तहत हड़ताल और तालाबंदी से जुड़े नियमों को पहले से अधिक सख्त कर दिया गया है. अब प्रदेश में 14 दिनों की पूर्व सूचना के बिना न तो कर्मचारी हड़ताल कर सकेंगे और न ही प्रबंधन तालाबंदी कर पाएगा. साथ ही सरकार ने सामूहिक अवकाश (Mass Casual Leave) को भी हड़ताल की श्रेणी में शामिल कर दिया है. यानी बड़ी संख्या में कर्मचारियों का एक साथ छुट्टी लेना भी हड़ताल माना जाएगा, जिसपर नए नियम लागू होंगे. 

इसके अलावा नई श्रम संहिता के मुताबिक अब 300 से ज्यादा श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी से पहले प्रदेश सरकार की अनुमति लेनी होगी, न केवल छंटनी बल्कि प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी.  

21 नवंबर से प्रदेश में प्रभावी हैं नई संहिताएं

उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि नई संहिताएं 21 नवंबर से प्रदेश में प्रभावी हो चुकी हैं, श्रम मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि श्रम कानूनों का पालन आसान बनाया गया है. इसमें श्रमिकों के हित भी संरक्षित किए गए हैं, यह प्रतिष्ठानों के लिए भी यह राहत भरा है. इसके अलावा उद्योगों और श्रमिकों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए शिकायत परितोष समिति, वार्ताकारी परिषद और दो सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण का भी गठन किया गया है. 

यह भी पढ़ें: World AIDS Day 2025: कितने समय के बाद AIDS में बदल जाता है HIV? इससे शरीर में क्या होते हैं बदलाव?

अनिल राजभर के मुताबिक, न्यूनतम वेतन अब सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों पर लागू होगा और इसके तहत सेवा समाप्ति या त्यागपत्र की स्थिति में दो दिनों के भीतर सभी देयक का भुगतान करना अनिवार्य होगा. 

कर्मचारियों से छिन गया हड़ताल का हक?  

ऐसा नहीं है कि अब कोई हड़ताल नहीं कर पाएगा. इसको लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हड़ताल का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है और कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं. बस बदलाव ये हुआ है कि कर्मचारियों को हड़ताल से पहले नोटिस देना होगा, इसके बाद ही वे हड़ताल पर जा सकेंगे. 

कर्मचारियों को दिए गए मिलेंगे पहले से अधिकार

अब सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के बराबर अवसर और सुरक्षा मिलेगी और महिलाओं की आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. साथ ही महिलाएं अपनी सहमति से रात में भी काम कर पाएंगी. इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम की अनुमति और 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश, शिशुगृह सुविधाओं तक अनिवार्य पहुंच, घर से काम करने के कुछ विकल्प भी दिए गए हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से..

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित
भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित
24-12-24 SIP Formula: जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड
जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान
कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान
उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?
उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?
MORE
Advertisement
धर्म
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
MORE
Advertisement