New Labor Law, UP: कर्मचारियों से छिन गया हड़ताल का हक? यूपी में हड़ताल-तालाबंदी से 14 दिन पहले अनुमति जरूरी

New Labor Law: उत्तर प्रदेश में नया लेबर कोड लागू कर दिया गया है. इसके तहत हड़ताल और तालाबंदी से जुड़े नियमों को पहले से अधिक सख्त कर दिया गया है. अब प्रदेश में 14 दिनों की पूर्व सूचना के बिना न तो कर्मचारी हड़ताल कर सकेंगे और न ही प्रबंधन तालाबंदी कर पाएगा. साथ ही सरकार ने सामूहिक अवकाश (Mass Casual Leave) को भी हड़ताल की श्रेणी में शामिल कर दिया है. यानी बड़ी संख्या में कर्मचारियों का एक साथ छुट्टी लेना भी हड़ताल माना जाएगा, जिसपर नए नियम लागू होंगे.

इसके अलावा नई श्रम संहिता के मुताबिक अब 300 से ज्यादा श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी से पहले प्रदेश सरकार की अनुमति लेनी होगी, न केवल छंटनी बल्कि प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी.

21 नवंबर से प्रदेश में प्रभावी हैं नई संहिताएं

उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि नई संहिताएं 21 नवंबर से प्रदेश में प्रभावी हो चुकी हैं, श्रम मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि श्रम कानूनों का पालन आसान बनाया गया है. इसमें श्रमिकों के हित भी संरक्षित किए गए हैं, यह प्रतिष्ठानों के लिए भी यह राहत भरा है. इसके अलावा उद्योगों और श्रमिकों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए शिकायत परितोष समिति, वार्ताकारी परिषद और दो सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण का भी गठन किया गया है.

अनिल राजभर के मुताबिक, न्यूनतम वेतन अब सभी संगठित और असंगठित क्षेत्रों पर लागू होगा और इसके तहत सेवा समाप्ति या त्यागपत्र की स्थिति में दो दिनों के भीतर सभी देयक का भुगतान करना अनिवार्य होगा.

कर्मचारियों से छिन गया हड़ताल का हक?

ऐसा नहीं है कि अब कोई हड़ताल नहीं कर पाएगा. इसको लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हड़ताल का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है और कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं. बस बदलाव ये हुआ है कि कर्मचारियों को हड़ताल से पहले नोटिस देना होगा, इसके बाद ही वे हड़ताल पर जा सकेंगे.

कर्मचारियों को दिए गए मिलेंगे पहले से अधिकार

अब सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के बराबर अवसर और सुरक्षा मिलेगी और महिलाओं की आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. साथ ही महिलाएं अपनी सहमति से रात में भी काम कर पाएंगी. इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम की अनुमति और 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश, शिशुगृह सुविधाओं तक अनिवार्य पहुंच, घर से काम करने के कुछ विकल्प भी दिए गए हैं.

