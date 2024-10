Bahraich Violence: उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा के बाद सख्त हुई सरकार अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है. इसके लिए शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग ने हिंसाग्रस्त इलाके में पैमाइश करने के बाद लाल निशान लगाए हैं. ये लाल निशान करीब 40 घरों पर लगाए गए हैं, जिनमें हिंसा के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वालों के घर भी शामिल हैं. लाल निशान वाले घरों को सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए चिह्नित किया गया है. इन सभी को अपने-अपने घरों का अतिक्रमण 3 दिन के अंदर खुद तोड़ने या मकान खाली कर देने का नोटिस दिया गया है. इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि खुद अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो लोक निर्माण विभाग (PWD) का बुलडोजर एक्शन में आकर इसे गिरा देगा.

मुस्लिमों के साथ हिंदुओं के घरों पर भी लगा नोटिस

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, बहराइच में 23 संपत्तियों को अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किए गए हैं. इनमें 19 मुस्लिमों के हैं, जबकि 4 हिंदुओं के घर हैं. इन सभी को संपत्ति खाली करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है. बहराइच में नोटिस सर्व करने की कार्रवाई हिंसा के बाद हो रही है, लेकिन PWD और राजस्व विभाग ने इस कार्रवाई को हिंसा से जोड़ने को गलत बताया है. दोनों विभागों का कहना है कि सड़क का चौड़ीकरण करने के लिए लाल निशान लगाए गए हैं. जिन घरों पर नोटिस लगाए गए हैं, उनमें बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और सरफराज के भी घर शामिल हैं. सभी को 3 दिन के अंदर खुद अतिक्रमण तोड़ने या घरों को खाली करने का आदेश दिया गया है. नोटिस में कहा गया है कि यदि खुद घर का अतिक्रमण नहीं तोड़ा जाएगा तो सरकार बुलडोजर चलाकर यह कार्रवाई करेगी और बुलडोजर का खर्च भी अतिक्रमण करने वाले से वसूलेगी.

Bahraich, Uttar Pradesh: Notices have been issued to 23 encroachers in Bahraich, including 19 Muslims and 4 Hindus, instructing them to vacate their properties within three days. The authorities warned that bulldozer action will be taken if the encroachments are not removed… pic.twitter.com/qjLdwpOVko