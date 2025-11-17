राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के चलते अयोध्या में हाई अलर्ट, लिए गए हैं ये अहम फैसले...

अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर का ध्वाजारोहण समारोह होना है. ऐसे में सुरक्षा में कोई बड़ी चूक न हो शासन प्रशासन द्वारा कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं. बताया जा रहा है इस दिन परिसर में मोबाइल फ़ोन तक की एंट्री बैन रहेगी.

दिल्ली स्थित लाल किले में हुए धमाके और जिस तरह फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, पूरा देश स्तब्ध है. दिल्ली धमाके का सीधा असर हमें अयोध्या में भी दिखाई दे रहा है जहां 25 नवंबर को राम मंदिर का भव्य ध्वजारोहण समारोह होना है. प्रोग्राम में कोई अड़चन न आए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं.

बताते चलें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज हस्तियां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी. ऐसे में पूरे अयोध्या को सुरक्षा के लिहाज से किले में परिवर्तित किया जा रहा है.

मामले के तहत जो जानकारी आई है उसके मुताबिक, ध्वारोहण के दिन मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. कहा जा रहा है कि चाहे वो वीवीआईपी हों या फिर कोई अन्य अतिथि, मंदिर में मोबाइल की एंट्री बैन रहेगी.

गौरतलब है कि ध्वजारोहण समारोह को लकेर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अनुरोध किया गया है कि आम भक्त इस दिन यहां न आएं. वहीं कहा ये भी गया है कि जिन्हें इंवाइट किया गया है सिर्फ वो ही लोग कार्यक्रम के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश करें.

प्राप्त जानकारी के अनुसार ध्वजारोहण समारोह से पहले 24 नवंबर को रात 12 बजे से मंदिर में आम लोगों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा.

प्रोग्राम को लोग टीवी पर देख सकेंगे. ध्यान रहे कि सुरक्षा एजेंसियों, जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की समीक्षा बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि समारोह के अगले दिन 26 नवंबर को राम मंदिर में वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे.