Homeभारत

भारत

फोन पर बिलख-बिलखकर रोया CM योगी के समर्थन में इस्तीफ़ा देने वाला अफसर, बीवी से कही ये बातें, Video वायरल  

अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की गई टिप्पणियों से आहत होकर इस्तीफा दे दिया. एक वायरल वीडियो में वह अपनी पत्नी को फैसले के बारे में बताते हुए रोते हुए दिख रहे हैं। ध्यान रहे अधिकारी का यह इस्तीफा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बढ़ने के बीच आया है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 27, 2026, 11:04 PM IST

फोन पर बिलख-बिलखकर रोया CM योगी के समर्थन में इस्तीफ़ा देने वाला अफसर, बीवी से कही ये बातें, Video वायरल  
अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह सुर्खियों में हैं. कारण बना है एक वीडियो. इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में प्रशांत रोते हुए अपनी पत्नी से फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं. दिलचस्प ये कि यह घटना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद हुई है.

वीडियो में प्रशांत कुमार सिंह को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है. मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका. हमें उनका सम्मान करना चाहिए जिनका हम नमक खाते हैं.'

प्रशांत के मामले में दिलचस्प ये रहा कि उन्होंने यहां तक दावा कर डाला कि भावनात्मक परेशानी के चलते वह करीब दो रातों से सो नहीं पाए. सिंह ने बताया कि यूपी के सीएम के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की टिप्पणियों से उन्हें बहुत आघात पहुंचा है.

अपने फैसले के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी रोज़ी-रोटी इसी राज्य से चलती है और जब इसके चुने हुए मुखिया के खिलाफ 'आपत्तिजनक भाषा' का इस्तेमाल किया गया तो उन्हें दुख हुआ.सिंह के अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है और जब तक इसे स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक वे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे.

बताते चलें कि 48 साल के सिंह मऊ ज़िले के शर्मा गांव के रहने वाले हैं और उनकी पहली पोस्टिंग सहारनपुर में हुई थी. उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा मंज़ूर होने के बाद वह अपने संसाधनों का इस्तेमाल समाज के लिए काम करने में करेंगे.

इस पूरे प्रकरण में खास बात यह है कि दो दिनों में यह किसी सरकारी अधिकारी का दूसरा इस्तीफा है. इससे पहले, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए UGC कानून से जुड़े मुद्दों और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों पर कथित हमले का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था.

ध्यान रहे कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा सीएम योगी की तुलना मुगल शासकों से करने के बाद विवाद बढ़ गया, जिससे तीखी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं हुईं.

इस मुद्दे ने संत समुदाय को भी बांट दिया है. मामले के तहत विरोध प्रदर्शन जारी है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि बवाल तब तक नहीं थमेगा जब तक प्रशासन अविमुक्तेश्वरानंद और बटुकों से क्षमा याचना नहीं करता. 

