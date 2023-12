सज-धजकर तैयार हुई अयोध्या नगरी, पीएम मोदी का इंतजार, आज देंगे कई सौगात

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी सज गई है. शनिवार को वह दिवसीय दौरे पर अयोध्या आ रहे हैं. इस दौरान वह 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. श्रीराम की नगरी से देश के विभिन्न शहरों के लिए भी सौगातों का पिटारा खुलेगा. पीएम मोदी देश के अलग अलग स्टेशनों से संचालित होने वाली छह वंदे भारत और दो अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इससे पहले पीएम मोदी पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे. साथ ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा-नई दिल्ली, अमृतसर-नई दिल्ली, कोयम्बटूर-बेंगलुरु, मंगलूरु-मडगांव, जालना-मुंबई एवं अयोध्या-आनंद विहार टर्मिनल के बीच छह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ ही अयोध्या-दरभंगा एवं मालदा टाउन-बेंगलुरु के बीच दो अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे.



इसे भी पढ़ें- देश की सत्ता से कैसे बाहर होगी BJP? अखिलेश यादव ने विपक्ष को दिया ये फॉर्मूला

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Security heightened near the public meeting venue of PM Modi. pic.twitter.com/Za4Lc1xSnR

किन परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी?

- अमेठी के त्रिसुंडी रिफाइनरी की 11 टीएमटीपीए से 60 टीएमटीपीए तक क्षमता एडवांसमेंट

- जाजमऊ टेलरी कलस्टर के लिए 20 एमएलडी सीईटीपी की स्थापना

- कानपुर के पनखा में 30 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास

- जाजमऊ जोन में 130 एमएलडी एसटीपी का पुनर्विकास, सीवेज ट्रीटमेंट अवस्थापना सुविधाओं का पुनर्विकास

- NH-330 ए का जगदीशपुर-फैजाबाद खंड

- NH-730 के खुटार-लखीमपुर खंड के किमी 82 से किमी 140 तक का विकास

- NH-233 के गोसाई का ताज़ार बाईपास से वाराणसी (किमी 299.350) तक फोर लेन

- जौनपुर-अयोध्या-बाराबंकी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत चार खंडों का दोहरीकरण

- मल्हौर-डालीगंज रेलखंड का विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण

- राम पथ सहादतगंज से नया घाट तक

- भक्ति पथ, अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमान गढ़ी होते हुए श्री राम जन्मभूमि तक

- धर्म पथ NH-27 से नया घाट पुराने पुल तक

- राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

- एनएच-27 बाईपास महोबरा बाजार होते हुए टेढ़ी बाजार श्रीराम जन्मभूमि तक चार लेन सड़क

- महर्षि अरुंधति पार्किंग एवं व्यावसायिक संकुल

- सहादतगंज- नया मार्ग घाट-श्री राम जन्मभूमि तक सड़क

- कलेक्ट्रेट में लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन बहुमंजिला पार्किंग

- सोहावल क्षेत्र के ग्रामसभा-पिखरौली में सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट

- अमानीगंज में वाहन पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्लेक्स

- बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाइओवर

- अयोध्या-सुलतानपुर नेशनल हाईवे-330 से एयरपोर्ट तक 4 लेन सड़क.





#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Flower decorations and preparations in full swing ahead of PM Narendra Modi's visit today.



(Visuals from Dharma Path) pic.twitter.com/Vk9nKOmkhs