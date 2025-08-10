भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ हनी ट्रैप की कोशिश, झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान दो महिलाओं ने की थी कोशिश

Assam CM accused of honey trapping: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि झारखंड चुनाव के दौरान उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी. दो महिलाओं के संदिग्ध व्यवहार के चलते उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके इस कोशिश को नाकाम कर दिया.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. सरमा ने कहा है कि झारखंड चुनाव के दौरान उन्हें हनीट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी.

सरमा के मुताबिक, दो महिलाएं उनसे मिलीं और संदिग्ध बातचीत शुरू कर दी. जिसके चलते उन्होंने महिलाओं को वहाँ से चले जाने को कहा. इस घटना को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के एक ट्वीट से जोड़ते हुए, सरमा ने पूरे मामले को एक संभावित राजनीतिक साज़िश बताया. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है.

झारखंड चुनाव के दौरान, हिमंत बिस्वा सरमा से दो महिलाओं ने संपर्क किया. इन महिलाओं ने उनसे इस तरह बात करने की कोशिश की जिससे सरमा को शक हुआ. इस संदिग्ध व्यवहार के चलते, सरमा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिलाओं को वहाँ से चले जाने को कहा.

इस घटना के बाद, असम के मुख्यमंत्री सरमा ने संदेह जताया है कि यह एक राजनीतिक साज़िश है. चुनाव से पहले उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. सरमा ने इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने साफ़ किया कि उनकी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है.



इस बीच, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस घटना पर ट्वीट किया है. उन्होंने हिमंत बिस्वा सरमा का ज़िक्र किया है. मरांडी ने ट्वीट में कहा कि वह राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सरमा को धोखा देने के लिए दिल्ली और गुवाहाटी गए थे. उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस संबंध में स्पष्टीकरण देंगे.



हिमंत बिस्वा सरमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रमुख नेता हैं और पूर्वोत्तर भारत में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रही है. झारखंड चुनाव में भी भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था. ऐसे में एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ हनी ट्रैप की कोशिश के खुलासे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.

चुनावों के समय, सरमा झारखंड के लिए भाजपा के सह-प्रभारी थे और पार्टी के प्रचार और रणनीति में सक्रिय रूप से शामिल थे.



झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने नवंबर 2024 में हुए झारखंड विधानसभा चुनावों में निर्णायक बहुमत के साथ सत्ता हासिल की. कांग्रेस, सीपीआई (एमएल) एल और आरजेडी वाले गठबंधन ने 56 सीटें जीतीं और कुल वोटों का 44.37% हासिल किया.



भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 21 सीटें जीतकर और 33.18% वोट हासिल करके दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 38.14% वोट शेयर के साथ कुल 24 सीटें जीतीं - जो पार्टी की उम्मीदों से कम माना जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.