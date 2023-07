Atique Ahmed Son Encounter: UP STF ने किया माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर, साथी गुलाम को भी किया ढेर

डीएनए हिंदी: यूपी पुलिस ने आज उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को एनकाउंटर में मार गिराया है. यूपी एसटीएफ ने यह बड़ा एक्शन झांसी में किया है. इस दौरान पुलिस ने अतीक के बेटे के साथ ही अतीक के गुर्ग गुलाम को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का बेटा और असद दोनों ही शामिल थे. असद और शूटर गुलाम अहमद दोनों पर ही यूपी पुलिस ने 5-5 लाख रुपये का इनाम रखा था.

उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे अतीक के बेटे असद और गुर्गे गुलाम के खिलाफ यूपी पुलिस ने आज एनकाउंटर का बड़ा एक्शन लिया है. यूपी के झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपीएसटीएफ की टीम ने दोनों ही आरोपियों को मार गिराया है. पुलिस ने बताया है कि दोनों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार थे जिनसे उन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग की थी.

