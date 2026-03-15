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Model Code of Conduct: क्या है आचार सहिंता, देश में पहली बार कब हुआ था लागू? जानें इसकी A TO Z डिटेल्स

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भारत

Model Code of Conduct: क्या है आचार सहिंता, देश में पहली बार कब हुआ था लागू? जानें इसकी A TO Z डिटेल्स

Model Code of Conduct Election Commission of India: आचार संहिता चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही लागू हो जाती है और परिणाम आने तक लागू रहती है. जानिए इसमें क्या-क्या पाबंदियां रहती हैं.

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रईश खान

Updated : Mar 15, 2026, 07:34 PM IST

Model Code of Conduct: क्या है आचार सहिंता, देश में पहली बार कब हुआ था लागू? जानें इसकी A TO Z डिटेल्स


Model Code of Conduct

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Assembly Elections 2026: चुनाव आयोग ने देश के पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसके साथ इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) भी लागू हो गई है. आचार सहिंता चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए कड़े नियम होते हैं. जिनका पालन करना अनिवार्य होता है. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.


आचार संहिता का इतिहास
आचार संहिता की शुरुआत 1968 हुई थी, जब भारत में चौथे आम चुनाव होने वाले थे. उस समय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए कुछ नियम बनाए थे, ताकि चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सके. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए था कि राजनीतिक दलों द्वारा अपनी ताकत और संसाधनों का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने के लिए ना किया जाए और न ही लोभ-लालच देकर मतदाताओं को अपने जाल में फंसाया जाए.

आचार संहिता कब लागू होती है?
आचार संहिता चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही लागू हो जाती है और चुनाव के परिणामों तक यह लागू रहती है. दरअसल, आमतौर पर चुनाव की तारीखों की घोषणा और मतदान के बीच 3 से 6 हफ्ते का अंतर रहता है. इस बीच उम्मीदवा अपना नामांकन भरने, जांच कराने और वापस लेने का कार्य करते हैं. इस अंतराल के दौरान चुनाव आयोग अपने कर्मचारी और पुलिस प्रशासन की तैनाती करता है.

सरकार लागू नहीं कर सकती कोई नई योजना
चुनाव की घोषणा होने के बाद सरकार ऐसी कोई नई वित्तीय योजना या विकास कार्य का ऐलान नहीं कर सकती, जिससे ऐसा प्रतीत हो की वोटरों को लुभाने के लिए किया जा रहा है. अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर तुरंत रोक लगा दी जाती और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है. जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, वह जारी रह सकती हैं, बर्शते उसमें मतदाताओं के लिए कोई वित्तीय लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा हो.

जाति-धर्म के आधार पर नहीं मांग सकते वोट
आचार्य सहिंता में स्पष्ट निर्देश है कि चुनावी रैली के दौरान कोई भी उम्मीदवार जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर वोट नहीं मांग सकता. मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनावी प्रचार के लिए नहीं कर सकते. कोई भी नेता समुदायों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बयान नहीं दे सकता. इसके अलाव रैली और सभा करने के लिए पहले उसको पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. बगैर इजाजत कार्यक्रम करने को आचार संहिता का सीधा उल्लंघन माना जाएगा.

100 मीटर दूरी तक न प्रचार और न बैनर
आचार सहिंता लागू होने के बाद कोई उम्मीदवार 100 मीटर दूरी के अंदर प्रचार नहीं कर सकता है. 200 मीटर के अंदर तक उसका न कोई ऑफिस होगा और न ही वो बैनर लगा सकेगा. इसके अलावा मतदान के दिन हथियार ले जाना भी गैरकानूनी है. इस दौरान लाइसेंसी हथियारों को भी जमा करा लिया जाता है.

नेताओ के साथ-साथ आम आदमी के लिए ये नियम
आचार सहिंता लागू होने के बाद कोई भी नेता सरकारी विमान और गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता. प्रचार के दौरान मतदाताओं को शराब बांटना, पैसे देना या अन्य लाभाकारी सामान देना पर पूरी तरह प्रतिबंधित होता है. आम आदमी भी अपनी गाड़ियों में भारी तादाद में कैश, शराब या अन्य सामाग्री नहीं ले जा सकते. चुनाव प्रचार का समय भी सुबह 6 बजे से रात 10 तक होगा. लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रात 10 बजे तक ही कर सकते हैं. मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार पूरी तरह बंद होना चाहिए.

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