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असम-बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक... 5 राज्यों में बिछेगी चुनावी बिसात, समझें पूरा सियासी गणित

Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होने वाले चुनावों से सूबे की सियासत ही तय नहीं होगी, बल्कि देश की दशा और दिशा तय होने वाली है.

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रईश खान

Updated : Mar 15, 2026, 04:14 PM IST

असम-बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक... 5 राज्यों में बिछेगी चुनावी बिसात, समझें पूरा सियासी गणित

ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और हिमंता बिस्वा सरमा

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देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा. चुनाव आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा. इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल हैं. चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तत्काल प्रभाव से इन राज्यों में आदर्श आचार सहिंता लागू हो जाएगी. इस चुनाव में कई नेताओं की साख दांव पर लगी है. खासकर बंगाल में ममता बनर्जी, असम में हिमंता बिस्वा सरमा और तमिलनाडु में एमके स्टालिन की. वहीं, केरल में पिनाराई विजयन के लिए भी बड़ी चुनौती है.

इन पांच राज्यों में कुल 824 विधानसभा सीटें हैं. जिनमें पश्चिम बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234, केरल में 126, असम में 126 और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 सीटे हैं. इन पांच राज्यों में देश की लगभग 20% आबादी रहती है. लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी यह राज्य अहम माने जाते हैं. क्योंकि यहां से 116 लोकसभा सांसद और 51 राज्यसभा सांसद चुनकर संसद पहुंचते हैं. मतलब इन राज्यों के चुनावों से सूबे की सियासत ही तय नहीं होगी, बल्कि देश की दशा और दिशा तय होने वाली है.

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