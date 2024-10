Assembly Bye Elections 2024: भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों समेत कुल 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें भी घोषित कर दी हैं. उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों की 47 सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Elections 2024) के पहले चरण में वोट पड़ेंगी, जबकि उत्तराखंड की इकलौती केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections 2024) और झारखंड चुनाव के दूसरे चरण के साथ वोट डाली जाएंगी. उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर फिलहाल उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की गई है. चुनाव आयोग ने लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा खाली की गई केरल की वायनाड लोकसभा सीट (Wayanad) और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट (Nanded) पर भी उपचुनाव घोषित कर दिए हैं. वायनाड में 13 नवंबर को, जबकि नांदेड़ में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. सभी सीटों पर उपचुनाव की मतगणना 23 नवंबर को होगी, जिसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा.

यह होगा उपचुनाव का कार्यक्रम

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश की 9 और राजस्थान की 7 सीटों समेत कुल 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान कराया जाएगा. उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा. इन सीटों पर गजट नोटिफिकेशन से मतगणना तक का कार्यक्रम निम्न रहेगा.

