Zeenia Exit Poll: असम में फिर बनेगी NDA की सरकार! Zeenia के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े, कांग्रेस और अन्य का कितना वोट शेयर?

Assam Exit Poll 2026: Zeenia सर्वे के अनुसार असम में NDA की बढ़त मिलती हुई दिख रही है. ऐसे में एक फिर हिमंता बिस्वा सरमा सीएम बन सकते हैं.

Assam Exit Poll 2026: असम विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है. अब लोगों की नजर 4 मई पर टिकी है, जब नतीजे सामने आएंगे. इसी के साथ तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के रिजल्ट भी आएंगे. चुनाव खत्म होते ही माहौल काफी गरम हो गया है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि इस बार असम में किसकी सरकार बनेगी. नतीजों से पहले ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने बड़ा सर्वे किया है. इस सर्वे में लोगों की राय के साथ सोशल मीडिया का माहौल भी शामिल किया गया है, जिससे चुनाव का पूरा ट्रेंड समझने की कोशिश हुई है.

कैसे किया गया सर्वे?

एग्जिट पोल आमतौर पर वोट डालने के तुरंत बाद लोगों से बात करके किया जाता है. इससे पता चलता है कि जनता किसे पसंद कर रही है. Zeenia के सर्वे में खास बात यह है कि इसमें सोशल मीडिया सेंटिमेंट भी शामिल किया गया है. असम के लिए करीब 1.5 लाख लोगों का सैंपल लिया गया है. यानी बड़ी संख्या में लोगों की राय लेकर यह आंकड़े तैयार किए गए हैं. इससे चुनाव के रुझान का अंदाजा लगाया जा रहा है.

असम में सीएम की पहली पसंद

सर्वे के मुताबिक असम में हिमंता बिस्वा सरमा सबसे आगे नजर आ रहे हैं. करीब 52% लोगों ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया है. दूसरे नंबर पर कांग्रेस के गौरव गोगोई हैं, जिन्हें 31% लोगों का समर्थन मिला है. इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल को 10% और अखिल गोगोई को 7% लोगों ने पसंद किया है. इससे साफ है कि सीएम फेस के मामले में हिमंता सरमा मजबूत स्थिति में हैं.

सीटों का अनुमान क्या कहता है?

Zeenia के एग्जिट पोल के अनुसार असम में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए फिर से सरकार बना सकता है. अनुमान है कि NDA को 80 से 86 सीटें मिल सकती हैं. वहीं कांग्रेस गठबंधन को 29 से 35 सीटें मिलने की संभावना है. अन्य दलों के खाते में 8 से 13 सीटें जा सकती हैं. वोट शेयर की बात करें तो NDA को करीब 46%, कांग्रेस को 37% और अन्य को 17% वोट मिल सकते हैं.

चुनाव में कौन से मुद्दे रहे अहम?

इस बार असम चुनाव में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा. सर्वे के अनुसार 35% लोगों ने इसे सबसे अहम मुद्दा बताया. इसके अलावा विकास, भ्रष्टाचार और कट्टरपंथ जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहे. सर्वे में यह भी सामने आया कि ध्रुवीकरण और घुसपैठ जैसे मुद्दों का फायदा बीजेपी को ज्यादा मिलता दिख रहा है. हालांकि कुछ लोगों ने सरकार विरोधी माहौल की भी बात कही, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि इसका असर ज्यादा नहीं पड़ेगा. अब असली नतीजे 4 मई को ही सामने आएंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से