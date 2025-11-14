पाकिस्तान का पहले CDF आसिम मुनीर का बिल पास होने के बाद दो जजों ने दिया इस्तीफा, जानें क्या है मामला

पाकिस्तान में विवादास्पद 27वें संविधान संशोधन ने आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करने का रास्ता साफ कर दिया है. इसके साथ ही, संविधान को खतरा बताते हुए पाकिस्तान के दो जजों ने भी इस्तीफा दे दिया है.

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने गुरुवार (13 नवंबर, 2025) को सैन्य कानून में संशोधन कर सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को देश का पहला रक्षा प्रमुख नियुक्त करने का रास्ता साफ कर दिया. राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने विवादास्पद 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सैन्य कानून में इन बदलावों का उद्देश्य सशस्त्र बलों के कानूनों को नवीनतम संवैधानिक संशोधनों के अनुरूप बनाना है.

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा सेना अधिनियम में संशोधन विधेयक पेश किए जाने के बाद, राष्ट्रीय सभा को संबोधित करते हुए, कानून मंत्री आज़म नज़ीर तरार ने कहा कि ये बदलाव नए कानून नहीं हैं, बल्कि मौजूदा कानूनों में संशोधन हैं. उन्होंने कहा, "सेना अधिनियम में बदलाव यह है कि वर्तमान थल सेनाध्यक्ष, रक्षा बल प्रमुख (सीडीएफ) भी होंगे. सीडीएफ का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तिथि से पाँच वर्ष का होगा. नौसेना और वायु सेना अधिनियमों से कुछ प्रावधान हटाए गए हैं, जबकि कुछ जोड़े गए हैं."



मुनीर के पास परमाणु हथियारों पर भी नियंत्रण है

इस संशोधन के तहत, पाकिस्तान में एक राष्ट्रीय सामरिक कमान (एनएससी) की स्थापना की जाएगी. यह कमान पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रणालियों की निगरानी और नियंत्रण करेगी. पहले, शाहबाज़ शरीफ़ के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण (एनसीए) था, लेकिन अब यह प्राधिकरण एनएससी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा. हालाँकि एनएससी कमांडर की नियुक्ति प्रधानमंत्री की मंज़ूरी से होगी, लेकिन वह ऐसा केवल सीडीएफ की सिफ़ारिश पर ही करेगा.



27वां संविधान संशोधन विधेयक पारित

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित 27वें संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही 27वां संविधान संशोधन विधेयक अब संविधान का हिस्सा बन गया है. विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बीच सीनेट ने विवादास्पद 27वें संविधान संशोधन विधेयक को दूसरी बार पारित कर दिया. इससे पहले, नेशनल असेंबली ने दो-तिहाई बहुमत से 27वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया था. कुल 234 सदस्यों ने चार पक्ष में और चार विपक्ष में मतदान किया, जबकि विपक्ष ने कार्यवाही का बहिष्कार किया.



मुनीर का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा

इस संशोधन के बाद, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर सेना प्रमुख और रक्षा प्रमुख (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) की नियुक्ति करेंगे. एक व्यापक रूप से चर्चित प्रस्ताव यह था कि संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद 27 नवंबर, 2025 को समाप्त कर दिया जाएगा. संशोधन के तहत, पाकिस्तान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यकाल की समाप्ति तक इस पद पर बने रहेंगे. उसके बाद, यह पद सर्वोच्च न्यायालय या संघीय संवैधानिक न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को दे दिया जाएगा.



संशोधन विधेयक के खिलाफ दो न्यायाधीशों ने इस्तीफा दिया

पाकिस्तान के सबसे विवादास्पद संशोधन विधेयक के पारित होने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने इस्तीफ़ा दे दिया है. राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी द्वारा 27वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करने के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्लाह ने इस्तीफ़ा दे दिया. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, 13 पन्नों के अपने इस्तीफ़े में, मंसूर अली शाह ने कहा कि 27वां संविधान संशोधन पाकिस्तान के संविधान पर एक गंभीर हमला है. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका विभाजित हो गई है, जिसने देश को दशकों पीछे धकेल दिया है.



उन्होंने कहा, "27वें संविधान संशोधन ने पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय को विभाजित कर दिया है. इसने न्यायपालिका को सरकारी नियंत्रण में ला दिया है. यह संशोधन पाकिस्तान के संवैधानिक लोकतंत्र की भावना पर एक गंभीर प्रहार है."



न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह ने लिखा है कि 27वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने से पहले उन्होंने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर देश की संवैधानिक व्यवस्था पर प्रस्तावित परिवर्तनों के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की थी.



उन्होंने आगे कहा, "मुझे उस पत्र की विस्तृत बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना कहना ही काफ़ी है कि चुनिंदा चुप्पी और निष्क्रियता की पृष्ठभूमि में, वह डर अब सच साबित हो गया है." उन्होंने दुख जताया कि जिस संविधान की रक्षा की उन्होंने शपथ ली थी, वह अब अस्तित्व में नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि संशोधनों के तहत रखी गई नई नींव अब कब्र में है.

