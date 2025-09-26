खारिज हुई Sameer Wankhede की याचिका, आर्यन खान के 'The Ba***ds of Bollywood' के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे समीर वानखेड़े

दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्यन खान के 'The Ba***ds of Bollywood' के खिलाफ दायर एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा ''The Ba***ds of Bollywood' के खिलाफ याचिका 'स्वीकार्य नहीं है'. साथ ही समीर वानखेड़े से इसमें संशोधन करने को कहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्यन खान के 'The Ba***ds of Bollywood' के खिलाफ दायर एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा ''The Ba***ds of Bollywood' के खिलाफ याचिका 'स्वीकार्य नहीं है'. साथ ही समीर वानखेड़े से इसमें संशोधन करने को कहा है. बता दें कि समीर वानखेड़े ने हाल ही शाहरुख खान , गौरी खान और रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के खिलाफ 2 करोड़ की मानहानि का केस दायर किया था, वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाया है.

याचिका दोबारा दाखिल करने की इजाजत

दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई से इनकार ही कर दिया, कोर्ट ने याचिका में मांगी गई राहतों पर गौर करते हुए कहा कि यह यहां विचार के लायक नहीं है. लेकिन, कोर्ट ने वानखेड़े को याचिका में संशोधन करने और फिर से दाखिल करने की इजाजत दे दी है. इस मामले में 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' के लिए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और नेटफ्लिक्स के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए थे, इसके अलावा वादी के लिए सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी पेश हुए थे.

क्या है मामला?

दरअसल, आर्यन ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरीज डायरेक्ट की है, जिसमें एक सीन में उन्होंने समीर वानखेड़े पर नाम लिए बिना कटाक्ष किया है. इस सीन में ड्रग्स की बात दिखाई गई है. इसके अलावा समीर वानखेड़े से मिलता-जुलता कैरेक्टर और कलाकार कास्ट किया गया है. इस सीन को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब मीम्स बन रहे हैं.

aryan khan literally played here by casting sameer wankhede lookalike in the bads of bollywood 😭pic.twitter.com/fLafKiynyB — saif (@nightchanges) September 18, 2025

समीर वानखेड़े की याचिका में क्या था

समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में कहा था की नेटफ्लिक्स पर प्रसारित सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उन्हें लेकर झूठे, अपमानजनक और मानहानि वाले तथ्य दिखाए गए हैं. इस सीरीज पर स्थायी और अनिवार्य प्रतिबंध लगाने के अलावा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स समेत अन्य को मुआवजे का आदेश देने का अनुरोध इस याचिका में किया गया था. इसमें नुकसान की भरपाई के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की और इस रकम को कैंसर मरीजों की मदद के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करने की मांग थी.

