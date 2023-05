Delhi LG vs Kejriwal: ट्रांसफर पोस्टिंग मुद्दे पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार, कल ही बताया था दिल्ली का असली बॉस

LG vs Kejriwal: कल ही सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर निर्णय दिया था लेकिन आज फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव हो गया है. केजरीवाल सरकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

Kejriwal Government again went in Supreme Court