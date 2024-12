Delhi Assembly Session: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था और नशे की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा,'दिल्ली मे गृहमंत्री के घर से 20-30 किलोमीटर दूर क्राइम हो रहे हैं और वे आराम से सो रहे हैं. आज दिल्ली में तीन हत्या हो गईं, मगर भाजपा कहती है कि ये मुददा ही नही है. को गृहमंत्री को कोई चिंता नहीं है.' केजरीवाल ने दिल्ली में खुलेआम नशा बिकने को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. बता दें कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के ही तहत काम करती है. इसके चलते दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधी केंद्र सरकार के कंधों पर है. केजरीवाल ने कहा,'दिल्ली में खुलेआम नशा बिक रहा है. नशा कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अमित शाह की है. उनकी ही निगरानी मे गुजरात से नशा आ रहा है. शाह के दोस्त अडानी के पोर्ट से नशा देश में और फिर दिल्ली आकर बिक रहा है.'

'गुजरात में नशे की फैक्ट्री, दिल्ली में हो रही बिक्री'

केजरीवाल ने कहा,'गुजरात नशे का गढ़ बन गया है. ये हम नहीं कह रहे, चुनाव आयोग ने कहा है कि गुजरात में खुलेआम नशे की फैक्ट्री चल रही है. गुजरात से नशा दिल्ली आ रहा है. दिल्ली के कोने कोने मे नशा बिक रहा है. कालकाजी में पद यात्रा कर रहा था. वहां लोगों ने कहा कि नशे का मुद्दा उठाओ. पिछले 5 साल में नशा बहुत बढ़ गया है. पूरी राजधानी गैंगस्टरों के कब्जे में है. नशा बिक रहा है.'

'गुजरात में मुद्रा पोर्ट से नशा आ रहा है, जिसे अडानी ग्रुप हैंडल करता है'

केजरीवाल ने विधानसभा मे कहा,'पिछले कुछ साल में ढाई लाख करोड़ की ड्रग पकड़ी गई है. पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कहीं भी नशा पकड़ा जा रहा है तो पता चलता है कि ये गुजरात से आया है. नशा कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अमित शाह के ऊपर है और गुजरात उनका होम स्टेट है. जहां से नशा निकल रहा है. गुजरात में समुद्र के जरिये नशा आ रहा है और वहां से पूरे देश मे नशा बांटा जाता है. अडानी ग्रुप के कंट्रोल वाले मुद्रा पोर्ट से नशा आ रहा है. अमित शाह के दोस्त के पोर्ट से नशा आ रहा है. सरकारी संरक्षण और सरकारी लापरवाही से ये नही हो सकता है. क्या ये सरकारी मिलीभगत है? मिलीभगत टॉप पर है. लोग प्रश्न कर रहे है क्या इसमें सरकारी मिली भगत है. कल शालीमार बाग की झुग्गियों में गया, वहां भी कहा गया कि नशा बिक रहा है. दिल्ली मे मैं जहां जा रहा हूं. वहीं लोग नशे की बात कर रहे हैं. अमित शाह देश की खातिर नशे पर एक्शन लेना शुरू करें.'

