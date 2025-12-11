Arunachal Pradesh Accident: अरुणाचल प्रदेश में भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरा मजदूरों से भरा ट्रक, 22 की मौत!

Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में मजदूरों को ले जा रहा एक ट्रक खतरनाक पहाड़ी रास्ते से फिसलकर हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरा. इस ट्रक में 22 मजदूर सवार थे...

Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में मजदूरों को ले जा रहा एक ट्रक खतरनाक पहाड़ी रास्ते से हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरा. इस घटना में करीब 22 मजदूरों की मौत की खबर है. इनमें से 19 मजदूर असम के तिनसुकिया जिले के गिलापुकरी टी एस्टेट के रहने वाले थे. घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी तक 13 मजूदरों के शव बरामद हुए हैं, अन्य मजूदरों के शवों की तलाश जारी है.

22 मजदूर थे ट्रक में सवार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सभी मजदूर सड़क निर्माण कार्य के लिए जा रहे थे, तभी हैलोंग-चकलागम सड़क पर मेटेलियांग के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पहाड़ से नीचे जा गिरा. बताया जा रहा है कि हादसे के समय ट्रक में 22 मजदूर सवार थे. ट्रक को खाई में नीचे गिरते देख सड़क से गुजर रहे लोगों ने पास के पुलिस थाने में इसकी सचूना दी. पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव के कार्य में जुट गई.

असम के थे 19 मजदूर

करीब 13 शव बरामद कर लिए गए हैं और 9 की तलाश अब भी जारी है. इस घटना में 19 मजदूरों की अब तक शिनाख्त हुई है, जिनके नाम हैं, बुद्धेश्वर दीप, राहुल कुमार, समीर दीप, जोन कुमार, पंकज मानकी, अजय मानकी, विजय कुमार, अभय भूमिज, रोहित मानकी, बीरेंद्र कुमार, अगर ताती, धीरेन चेतिया, रजनी नाग, दीप गौला, रामचबक सोनार, सोनातन नाग, संजय कुमार, करण कुमार और जोनास मुंडा बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी 19 मजदूर असम के गेलापुखुरी चाय बागान तिनसुकिया के रहने वाले थे.

सभी मजदूरों की मौत की आशंका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रक जिस इलाके में खाई में गिरा, वह शहर से काफी दूर दुर्गम इलाका है. पुलिस को भी हादसे की जानकारी देर से हुई, जिसके चलते पुलिस को घटनास्थल तक पहुंचने में लंबा समय लग गया और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. पुलिस को अब तक 13 डेड बॉडी मिल चुकी हैं और 9 अन्य की तलाश जारी है. बताया जा रहा है कि इनमें से किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से