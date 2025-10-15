Delhi Artificial Rain: दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण, जानें 'कृतिम बारिश' को लेकर क्या बोले मंत्री जी?

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Rashifal 16 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को रक्षामंत्री ने दिया दिवाली गिफ्ट, कुछ ऐसे मिलेगा फायदा...

5 ऐसे खौफनाक जानवर, जिन्हें देखकर बाघ भी दबे पांव निकल लेता है

पटाखों और ग्रीन पटाखों में क्या होता है अंतर, जानिए कैसे होते हैं तैयार?

जानें क्यों चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए काल बनेगी भारतीय Astra-Mk2 Missile...

Bihar: राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव ने भरा पर्चा, नामांकन के समय लालू-राबड़ी देवी भी रहें मौजूद

भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स; इस दिन आएगा फाइनल रिजल्ट

16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश दौरे पर PM Modi, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, जानें पूरा कार्यक्रम

Bihar Election 2025: राजापाकर सीट पर कड़ा मुकाबला होने के आसार, पासवान-रविदास वोटर निर्णायक

IND vs AUS 2025: ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई टीम इंडिया, विराट-रोहित से गले मिले गिल, BCCI ने शेयर किया वीडियो

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 16 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को रक्षामंत्री ने दिया दिवाली गिफ्ट, कुछ ऐसे मिलेगा फायदा...

पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को रक्षामंत्री ने दिया दिवाली गिफ्ट, कुछ ऐसे मिलेगा फायदा...

जानें क्यों चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए काल बनेगी भारतीय Astra-Mk2 Missile...

जानें क्यों चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए काल बनेगी भारतीय Astra-Mk2 Missile...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
पटाखों और ग्रीन पटाखों में क्या होता है अंतर, जानिए कैसे होते हैं तैयार?

पटाखों और ग्रीन पटाखों में क्या होता है अंतर, जानिए कैसे होते हैं तैयार?

Diwali Bus Ticket Price: फ्लाइट से भी महंगे हो गए बस टिकट, दिल्ली से लखनऊ-कानपुर तक की कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Diwali Bus Ticket Price: फ्लाइट से भी महंगे हो गए बस टिकट, दिल्ली से लखनऊ-कानपुर तक की कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे

Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे

Homeभारत

भारत

Delhi Artificial Rain: दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण, जानें 'कृतिम बारिश' को लेकर क्या बोले मंत्री जी?

Artificial Rain in Delhi: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि मौसम विभाग की अनुमति मिलते ही, दिवाली के एक दिन बाद, राष्ट्रीय राजधानी के एक निर्दिष्ट क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 15, 2025, 08:48 PM IST

Delhi Artificial Rain: दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण, जानें 'कृतिम बारिश' को लेकर क्या बोले मंत्री जी?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को बताया कि मौसम विभाग की अनुमति मिलते ही, संभवतः दिवाली के एक दिन बाद, राष्ट्रीय राजधानी के एक निर्दिष्ट क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी. एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास क्लाउड सीडिंग के लिए आवश्यक 'सब कुछ' मौजूद है. क्लाउड सीडिंग और प्रदूषण पर अपना पक्ष रखते हुए सिरसा ने कहा कि, जब मौसम विभाग अगले 2-3 दिनों में हमें हरी झंडी दे देगा, तो ब्लास्टिंग/स्प्रे के बाद क्लाउड सीडिंग का एक नमूना लिया जाएगा. हम जल्द ही बादलों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं.

सिरसा के अनुसार, दिवाली के अगले दिन या उसके अगले दिन, जब भी मौसम विभाग हमें अनुमति देगा, हम ऐसा करेंगे. जब भी वे हमें अनुमति देंगे, हम एक विमान लेंगे और तीन घंटे के भीतर उड़ान भरने की अनुमति प्राप्त कर लेंगे. क्लाउड सीडिंग के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए, वह सब हमारे पास पहले से ही मौजूद है.'

उन्होंने बताया कि चार दिनों के परीक्षण के दौरान दो पायलटों ने पहले ही क्षेत्र से खुद को परिचित कर लिया है. मीडिया से मुखातिब सिरसा ने यह भी कहा कि, 'क्लाउड सीडिंग के संबंध में, हमारे पास सभी आवश्यकअनुमतियां हैं और हमने अपने पायलटों को पहले ही प्रशिक्षित कर लिया है.

इस विमान के दोनों पायलटों ने उस क्षेत्र के ऊपर परीक्षण किया जहां परीक्षण किया जाना है. इस परीक्षण में, उन्होंने क्षेत्र और विमान से खुद को परिचित किया. यह पूरी प्रशिक्षण प्रक्रिया पिछले चार दिनों से चल रही है और अब तक सफल रही है. 

बता दें कि यह घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा कुछ महीने पहले दिए गए उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में क्लाउड सीडिंग तकनीक की मदद से 'बहुत जल्द' पहली कृत्रिम बारिश होगी. क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम बारिश के लिए, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कि गए थे.

गौरतलब है कि दिल्ली वर्षों से वायु प्रदूषण से जूझ रही है, और सरकारें क्लाउड सीडिंग तकनीक, जो एक मौसम परिवर्तन विधि है, के प्रयोग के माध्यम से इसे कम करने पर चर्चा कर रही हैं. इससे पहले मई में, दिल्ली कैबिनेट ने प्रदूषण कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में क्लाउड सीडिंग, जिसे कृत्रिम बारिश भी कहा जाता है, करने का एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया था.

दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)अक्सर बेहद ख़राब स्तर पर पहुंच जाता है. हालांकि इस समस्या के समाधान के लिए पहले भी कई परियोजनाएं  शुरू की गई हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी दिल्ली की प्रदूषण समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पटाखों और ग्रीन पटाखों में क्या होता है अंतर, जानिए कैसे होते हैं तैयार?
पटाखों और ग्रीन पटाखों में क्या होता है अंतर, जानिए कैसे होते हैं तैयार?
Diwali Bus Ticket Price: फ्लाइट से भी महंगे हो गए बस टिकट, दिल्ली से लखनऊ-कानपुर तक की कीमत जान उड़ जाएंगे होश
Diwali Bus Ticket Price: फ्लाइट से भी महंगे हो गए बस टिकट, दिल्ली से लखनऊ-कानपुर तक की कीमत जान उड़ जाएंगे होश
Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे
Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे
Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा
Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा
दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE