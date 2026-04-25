AAP में हुए विद्रोह पर अन्ना हजारे की पहली प्रतिक्रिया, कहा- "जब स्वार्थ हावी होता है तो लोग बिखर जाते हैं, गलती संगठन की है 

वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. अन्ना ने कहा है कि अगर पार्टी सही ढंग से चल रही होती तो कोई भी सांसद पार्टी नहीं छोड़ता.

शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया. पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी से आधिकारिक तौर पर अपने इस्तीफे की घोषणा की. गौरतलब है कि इन तीनों के साथ-साथ चार अन्य बड़े सांसदों के इस्तीफे से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. अब वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने इस मामले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए हैं.

एक ही समय में 7 बड़े नेताओं का पद छोड़ना

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए राघव चड्ढा ने स्पष्ट किया कि उनके साथ चार अन्य सांसद भी इस अभियान में शामिल हैं. इस्तीफा देने वालों में दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल के नाम शामिल हैं. राज्यसभा के सात सांसदों के अचानक इस्तीफे से देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और अब आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल उठ रहे हैं.

“गलती पार्टी और संगठन की है”; अन्ना हजारे का हमला

इस पूरे राजनीतिक नाटक पर बोलते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अपना पक्ष स्पष्ट किया. अन्ना हजारे ने कहा, “लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने और रहने का अधिकार है. इसलिए किसी पर दबाव डालना गलत है. अगर उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई कठिनाई हुई है, तो शायद इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है. इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा. लोकतंत्र में उन्हें जहां चाहें वहां जाने की पूरी आजादी है. गलती पार्टी और संगठन की है. अगर पार्टी का काम ठीक से चल रहा होता, तो वे पार्टी नहीं छोड़ते.”



स्वार्थ सिद्धांतों के पतन की ओर ले जाता है

अन्ना ने इस तथ्य पर मार्मिक टिप्पणी की कि जिस भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ था, वह अब बिखर रहा है. उन्होंने कहा, “जब व्यक्तिगत स्वार्थ हावी होते हैं, तो लोग और संगठन टूट जाते हैं. यदि देश और समाज के हितों को ध्यान में रखा जाता, तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती. दुर्भाग्य से, आज लोग समाज और देश को भूलकर केवल सत्ता और धन के पीछे भाग रहे हैं. सत्ता की इस लालसा के कारण सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया है.”

'आप' के लिए अस्तित्व की लड़ाई

राज्यसभा में सीटों की संख्या में भारी गिरावट और भाजपा के रास्ते में कई महत्वपूर्ण चेहरों के हट जाने से आम आदमी पार्टी अब बैकफुट पर है. अन्ना हजारे के इस बयान ने पार्टी की नैतिक नींव पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है. विपक्ष आम आदमी पार्टी पर आंदोलन की नैतिकता को त्यागकर केवल सत्ता की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है.

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