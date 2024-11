Andhra Pradesh Hospital Gas Leak: आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा हुआ है. विशाखापट्टनम के अनाकापल्ली इलाके में एक फार्मा प्लांट में जहरीली हाइड्रोजन क्लोराइड (HCL Gas) गैस लीक (Visakhapatnam Gas Leak) हो जाने के कारण 1 व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं. टैगोर लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में हुए इस हादसे में सात लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन 1 व्यक्ति अब भी जिंदगी-मौत से जूझ रहा है. प्लांट मैनेजर पर हादसे को गंभीरता से नहीं लेने और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कहकर दबाए रखने का आरोप लगाया जा रहा है. फिलहाल विशाखापत्तनम पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.

400 लीटर क्लोरोफार्म अचानक टैंक से बिखरने पर हुआ हादसा

सूत्रों के हवाले से NDTV की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह हादसा उस समय हुआ, जब HCL और बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्लोरोफॉर्म (Choloroform) के कॉम्बिनेशन वाला लिक्विड अचानक बह गया. यह कॉम्बिनेशन रंगहीन ठोस लिक्विड होता है, जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज और मेडिकल सेक्टर में सॉल्वेंट के तौर पर किया जाता है. यह बेहद अस्थिर लिक्विड माना जाता है, इसलिए इसे ट्रांसफर करने में बहुत सावधानी की जरूरत होती है.

#WATCH | Andhra Pradesh: Former Andhra Pradesh Minister and YSRCP leader Gudivada Amarnath met the people injured in an incident of gas leak at a Pharma company in Paravada, Anakapalli. pic.twitter.com/YLKrBjIaxV