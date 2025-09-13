Add DNA as a Preferred Source
Cholesterol Remedy: रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम

Health Tips: कम पानी पीना बन सकता है समस्याओं का कारण, झेलने पड़ सकते हैं कई नुकसान, जानें कितना पानी पिएं

पीएम मोदी का आज मणिपुर दौरा: नार्थइस्ट में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, 2023 की हिंसा के बाद पहला दौरा

शिरडी के साईं मंदिर में 'स्मार्ट सुरक्षा', प्रसाद-दर्शन और सिक्योरिटी तक सब अब AI के नियंत्रण में

हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?

Health News: लगातार बढ़ रहा डेंगू-मलेरिया का खतरा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया अलर्ट, हो जाए सावधान

वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से फिर से शुरू होगी, तीर्थयात्री ये महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जरूर जान लें

प्राचीन भारतीय ज्ञान अब एक क्लिक में; प्रधानमंत्री मोदी ने 'ज्ञान भारतम' पोर्टल लॉन्च किया

बांके बिहारी मंदिर में अब से वीआईपी पास लेकर आए तो बाहर कर दिए जाएंगे, आम भक्तों को मिला न्याय

क्या है पुतिन की 'सलामी स्लाइसिंग', जिससे दुश्मन को धीरे-धीरे देते हैं मात, अब टारगेट पर Poland?

Health Tips: कम पानी पीना बन सकता है समस्याओं का कारण, झेलने पड़ सकते हैं कई नुकसान, जानें कितना पानी पिएं

कम पानी पीना बन सकता है समस्याओं का कारण, झेलने पड़ सकते हैं कई नुकसान, जानें कितना पानी पिएं

पीएम मोदी का आज मणिपुर दौरा: नार्थइस्ट में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, 2023 की हिंसा के बाद पहला दौरा

पीएम मोदी का आज मणिपुर दौरा: नार्थइस्ट में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, 2023 की हिंसा के बाद पहला दौरा

शिरडी के साईं मंदिर में 'स्मार्ट सुरक्षा', प्रसाद-दर्शन और सिक्योरिटी तक सब अब AI के नियंत्रण में

शिरडी के साईं मंदिर में 'स्मार्ट सुरक्षा', प्रसाद-दर्शन और सिक्योरिटी तक सब अब AI के नियंत्रण में

Cholesterol Remedy: रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम

रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम

हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?

हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए 'हार्टबर्न' हैं ये 5 दालें, जानें कौन सी एक दाल है जो खा सकते हैं?

लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें

लोग क्यों करते हैं रिलेशनशिप में चीटिंग? जानिए 6 बड़ी वजहें

भारत

प्राचीन भारतीय ज्ञान अब एक क्लिक में; प्रधानमंत्री मोदी ने 'ज्ञान भारतम' पोर्टल लॉन्च किया

प्रधानमंत्री मोदी ने 'ज्ञान भारतम पोर्टल' लॉन्च किया है. यह पोर्टल प्राचीन भारतीय ज्ञान को डिजिटल रूप से संरक्षित करेगा. जानिए यह मिशन कैसे काम करेगा और इसका उद्देश्य क्या है.

ऋतु सिंह

Updated : Sep 13, 2025, 06:33 AM IST

प्राचीन भारतीय ज्ञान अब एक क्लिक में; प्रधानमंत्री मोदी ने 'ज्ञान भारतम' पोर्टल लॉन्च किया

ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में 'ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' को संबोधित किया . भारत की समृद्ध ज्ञान परंपराओं पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने 'ज्ञान भारतम पोर्टल' का अनावरण किया. यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, संरक्षण और उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराना है.

ज्ञान भारतम पोर्टल का उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य भारत के प्राचीन ज्ञान का संरक्षण, शोध को बढ़ावा देना और दुर्लभ पुस्तकों को विद्वानों के साथ-साथ आम जनता के लिए भी सुलभ बनाना है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैंने कुछ दिन पहले ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की थी और आज हम ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं... यह केवल एक सरकारी या अकादमिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष है... मैं ज्ञान भारतम मिशन के शुभारंभ पर देश के सभी नागरिकों को बधाई देता हूँ. 
 
यह पोर्टल भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाएगा और युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ेगा. उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला.
 
भारत की ज्ञान परंपराओं के संरक्षण पर चर्चा

यह पोर्टल शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और जिज्ञासु जनता के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगा. इस सम्मेलन में देश-विदेश के कई विद्वानों ने भाग लिया और भारत की ज्ञान परंपराओं के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की. यह पहल भारत को एक वैश्विक बौद्धिक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

