प्राचीन भारतीय ज्ञान अब एक क्लिक में; प्रधानमंत्री मोदी ने 'ज्ञान भारतम' पोर्टल लॉन्च किया

प्रधानमंत्री मोदी ने 'ज्ञान भारतम पोर्टल' लॉन्च किया है. यह पोर्टल प्राचीन भारतीय ज्ञान को डिजिटल रूप से संरक्षित करेगा. जानिए यह मिशन कैसे काम करेगा और इसका उद्देश्य क्या है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में 'ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' को संबोधित किया . भारत की समृद्ध ज्ञान परंपराओं पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने 'ज्ञान भारतम पोर्टल' का अनावरण किया. यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, संरक्षण और उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराना है.

ज्ञान भारतम पोर्टल का उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य भारत के प्राचीन ज्ञान का संरक्षण, शोध को बढ़ावा देना और दुर्लभ पुस्तकों को विद्वानों के साथ-साथ आम जनता के लिए भी सुलभ बनाना है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैंने कुछ दिन पहले ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की थी और आज हम ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं... यह केवल एक सरकारी या अकादमिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष है... मैं ज्ञान भारतम मिशन के शुभारंभ पर देश के सभी नागरिकों को बधाई देता हूँ.



यह पोर्टल भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाएगा और युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ेगा. उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला.



भारत की ज्ञान परंपराओं के संरक्षण पर चर्चा

यह पोर्टल शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और जिज्ञासु जनता के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगा. इस सम्मेलन में देश-विदेश के कई विद्वानों ने भाग लिया और भारत की ज्ञान परंपराओं के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की. यह पहल भारत को एक वैश्विक बौद्धिक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

