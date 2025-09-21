रांची में स्टूडेंट बनकर रह रहा था ISIS आतंकवादी, फंड जुटाने के लिए कर रहा था सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किया

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के इस्लामनगर स्थित तबारक लॉज से दानिश को गिरफ्तार किया. वह लॉज में बतौर छात्र रह रहा था.

समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, रांची से गिरफ्तार किए गए दानिश नाम के संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादी ने सिग्नल ऐप का इस्तेमाल फंड जुटाने, लोगों को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें भर्ती करने के लिए किया था.

रिपोर्ट के अनुसार, दानिश ISIS के लिए काम करने के लिए सिग्नल ऐप पर "इंटर्न्स इंटरव्यू" और "बिज़नेस आइडिया" जैसे ग्रुप का इस्तेमाल करता था. एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया, "उसने सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाया था. ग्रुप का नाम था: इंटर्न्स इंटरव्यू और बिज़नेस आइडिया. इसके ज़रिए उसने आतंकवाद के लिए फंड जुटाना शुरू किया."

10 सितंबर की सुबह दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने रांची के लोअर बाजार थाना अंतर्गत इस्लामनगर इलाके के तबारक लॉज से दानिश को गिरफ्तार किया.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तेलंगाना, बेंगलुरु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी छापेमारी की और कुल पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया.

दानिश के अलावा गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में आफताब कुरैशी, सूफियान अबुबकर खान, मोहम्मद हुजैफा यमन और कामरान कुरैशी शामिल हैं.

जांच में यह भी पता चला कि दानिश आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था, बम बनाता था और ऑनलाइन आतंकवादियों की भर्ती करता था.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दानिश को एक पाकिस्तानी हैंडलर ने सोशल मीडिया के ज़रिए कट्टरपंथी बनाया और भर्ती किया. उसने ऑनलाइन ही PETN और TATP (एसीटोन पेरोक्साइड, जिसे "शैतान की माँ" भी कहा जाता है) जैसे विस्फोटक बनाना सीखा. वह अमेज़न के ज़रिए सामग्री ख़रीदता था; बमों का परीक्षण सुवर्णरेखा नदी में किया जाता था.

टीम ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और रासायनिक बम बनाने का सामान भी बरामद किया. बताया जा रहा है कि यह आतंकी मॉड्यूल लक्षित हत्याओं और धार्मिक स्थलों पर हमले की साजिश रच रहा था.

इस बीच, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अशहर दानिश और कामरान कुरैशी की 12 दिनों की हिरासत दे दी. दिल्ली पुलिस ने दोनों को एक पाकिस्तानी हैंडलर समर्थित अखिल भारतीय आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल से कथित तौर पर जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है.



जाँच अधिकारी (आईओ) ने बताया कि आरोपी को सोशल मीडिया के ज़रिए युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए कट्टरपंथी बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. उन्हें तकनीकी और अन्य सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.

यह भी दलील दी गई कि 9 सितंबर को सूचना मिली थी कि अन्य दो आरोपी दिल्ली में हैं और उनके पास हथियार और गोला-बारूद है. पुलिस ने छापेमारी कर आफताब अंसारी और सूफियान अबुबकर को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से दो पिस्तौल और 50 ज़िंदा कारतूस बरामद किए. आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 8 दिन की हिरासत में भेज दिया.

गिरफ्तारी के बाद, अशहर दानिश और कामरान कुरैशी को दिल्ली के बाहर से गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाया गया.

